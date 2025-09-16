102 tuyến xe buýt ở TP.HCM thanh toán không tiền mặt, tạo thuận lợi cho hành khách 16/09/2025 18:01

(PLO)- TP.HCM hiện có 102 tuyến xe buýt với 1.556 phương tiện có hệ thống thanh toán không tiền mặt, nâng cao trải nghiệm của người dân, rút ngắn thời gian lên xuống xe.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) triển khai thanh toán không tiếp xúc bằng thẻ NAPAS trên các tuyến xe buýt tại TP.HCM, giúp người dân thanh toán khi tham gia giao thông tiện lợi chỉ với “1 chạm” cho mọi hành trình.

Hệ thống thanh toán không tiền mặt đã được triển khai trên 102 tuyến xe buýt với 1.556 phương tiện do 6 đơn vị vận tải đảm nhận trên địa bàn TP.HCM trước đây.

Đến hiện tại, các đơn vị liên quan đã phối hợp tích cực để hoàn thiện thiết bị thanh toán trên các phương tiện thuộc các tuyến xe buýt để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Thanh toán không tiếp xúc trên xe buýt sẽ nâng cao trải nghiệm của hành khách, khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng nhiều hơn, từ đó giảm tải áp lực giao thông cá nhân và hướng tới hệ thống giao thông xanh, bền vững.

TP.HCM có 102 tuyến xe buýt ở thanh toán không tiền mặt.

Hành khách có thể sử dụng thẻ NAPAS của các ngân hàng phát hành để thanh toán không tiếp xúc chỉ bằng thao tác chạm thẻ hoặc điện thoại/đồng hồ thông minh đã tích hợp thẻ lên thiết bị chấp nhận thẻ để nhận vé xe buýt. Đây là bước tiếp nối sau thành công của việc áp dụng hệ thống thanh toán vé tự động tại tuyến Metro số 1, nhằm hoàn thiện chuỗi thanh toán số liền mạch trong hệ sinh thái giao thông công cộng đô thị.

Nếu trước đây, với hệ thống thu phí theo cơ chế đóng, người dân phải nạp tiền vào thẻ vé hoặc sử dụng tiền mặt để mua vé giấy đi xe buýt hoặc metro thì hiện nay với cơ chế mở cùng sự phổ biến của thẻ NAPAS đã cho phép khách hàng thanh toán trực tiếp bằng thẻ ngân hàng để đi xe buýt đến tàu điện... mà không cần sử dụng nhiều thẻ vé chuyên biệt khác nhau.

Như vậy, với hệ thống thu vé tự động, người dân không phải xếp hàng mua vé và đơn vị cung cấp dịch vụ giao thông công cộng cũng giảm bớt chi phí vận hành.

Việc đưa công nghệ thanh toán không tiếp xúc vào hệ thống xe buýt được đánh giá là bước tiến quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa giao thông công cộng, đồng thời là giải pháp phù hợp với xu hướng phát triển đô thị thông minh.

Theo đánh giá, hình thức thanh toán này giúp rút ngắn thời gian lên xuống xe, quá trình chờ đợi mua vé, đồng thời hạn chế tiền mặt phù hợp với xu thế tiêu dùng hiện đại. Đây cũng là nền tảng để các cơ quan quản lý mở rộng dữ liệu số về hành trình, phục vụ công tác điều hành và hoạch định chính sách giao thông.