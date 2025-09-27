TP.HCM sắp có 2 tuyến xe buýt mới kết nối với Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu cũ 27/09/2025 13:22

(PLO)- TP.HCM sắp có 2 tuyến xe buýt số 171 và 172, kết nối trực tiếp TP.HCM với Trung tâm hành chính Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa ban hành quyết định về công bố bổ sung danh mục mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liên tỉnh, xét theo đề nghị của Trung tâm Quản lý giao thông công cộng về tuyến xe buýt kết nối Trung tâm hành chính Bình Dương, Trung tâm hành chính Bà Rịa Vũng Tàu với Trung tâm hành chính TP.HCM.

Theo đó, 2 tuyến xe buýt được bổ sung là 171 và 172. Tuyến xe buýt 171 (Trung tâm hành chính Bình Dương – Bến Thành) có điểm đầu tại Trung tâm hành chính Bình Dương, điểm cuối tại Bến xe buýt Sài Gòn.

Còn tuyến xe buýt 172 (Trung tâm hành chính Bà Rịa Vũng Tàu – Bến Thành) có điểm đầu tại Trung tâm hành chính Bà Rịa Vũng Tàu, điểm cuối tại Bến xe buýt Sài Gòn.

2 tuyến xe buýt mới được bổ sung.

Việc đưa vào hoạt động hai tuyến xe buýt mới được kỳ vọng sẽ mở ra thêm những lựa chọn di chuyển tiện lợi, góp phần kết nối hiệu quả giữa TP.HCM với các địa phương như Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Không chỉ tạo thuận lợi cho nhu cầu đi lại, làm việc và giao thương, các tuyến buýt này còn đóng vai trò như cầu nối trực tiếp giữa các trung tâm hành chính địa phương với khu vực trung tâm đô thị lớn nhất cả nước.

Sở Xây dựng giao Trung tâm Quản lý giao thông công cộng tổ chức thực hiện công tác quản lý hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn TP.HCM theo quy định. Đồng thời, thường xuyên rà soát, nghiên cứu, tham mưu đề xuất phát triển mạng lưới tuyến xe buýt phù hợp với thực tiễn hoạt động và nhu cầu đi lại của người dân.

Trung tâm cho biết hiện 2 tuyến này mới bổ sung vào danh mục, chưa hoạt động chính thức.