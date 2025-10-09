TP.HCM dự kiến mở mới tuyến xe buýt kết nối Đại học Quốc gia 09/10/2025 07:34

(PLO)- TP.HCM tổ chức đấu thầu đối với 26 tuyến xe buýt, trong đó có tuyến xe buýt điện D4 hết thời gian thí điểm, mở mới 1 tuyến xe buýt kết nối khu đô thị Đại học Quốc gia.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM (Sở Xây dựng TP.HCM) vừa có thông báo gửi các đơn vị vận tải về các tuyến xe buýt tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị cung ứng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt được hỗ trợ kinh phí hoạt động.

Theo Trung tâm, từ năm 2024 đến nay, Trung tâm đã có văn bản thông báo và một số cuộc họp triển khai đến các đơn vị vận tải về kế hoạch tổ chức lựa chọn đơn vị cung ứng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn TP.HCM. Trong đó, đã hoàn thành công tác tổ chức đấu thầu đối với 37/55 tuyến, các thông tin được công khai trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và văn bản gửi các đơn vị vận tải.

Danh sách các tuyến xe buýt đang hoạt động tổ chức đấu thầu.

Năm 2025, Trung tâm tiếp tục thực hiện triển khai tổ chức đấu thầu đối với 18 tuyến xe buýt còn lại. Ngoài ra, bổ sung kế hoạch tổ chức đấu thầu đối với tuyến xe buýt điện D4 hết thời gian triển khai thí điểm theo quy định, mở mới 1 tuyến xe buýt kết nối khu đô thị Đại học Quốc gia và tổ chức đấu thầu lại đối với 6 tuyến xe buýt hết thời gian thực hiện hợp đồng thầu gồm tuyến xe buýt số 1, 4, 15, 43, 65, 152.

Năm 2026, dự kiến tiếp tục triển khai chuẩn bị tổ chức đấu thầu theo tiến độ đối với các tuyến xe buýt được hỗ trợ kinh phí đang hoạt động hiện hữu theo hình thức đặt hàng

