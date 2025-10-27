Cần Thơ: Hỗ trợ tối đa cho các dự án năng lượng 27/10/2025 18:16

(PLO)- Đó là chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Cần Thơ khi làm việc về các dự án năng lượng trên địa bàn.

Ngày 27-10, Thường trực Thành ủy Cần thơ làm việc với Đảng ủy UBND TP về các khu, cụm công nghiệp, các dự án năng lượng trên địa bàn.

Kêu gọi đầu tư 11 dự án điện gió

Ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương cho biết, các dự án năng lượng lớn nhất là đầu tư của tập đoàn PVN và các dự án điện gió.

Cụ thể, trung tâm điện lực Ô Môn có 4 nhà máy, hiện có nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I đã đi vào hoạt động với công suất 660MW. Các nhà máy nhiệt điện Ô Môn II, III chưa khởi công.

Ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công thương báo cáo. Ảnh: NHẪN NAM

Nhà máy Ô Môn III đang điều chỉnh chủ trương đầu tư; Ô Môn IV đã khởi công ngày 19-8-2025, chưa triển khai thực địa.

Nếu vận hành đảm bảo theo quy hoạch, các nhà máy này đưa vào hoạt động thì TP có nguồn vốn đầu tư trên 6 tỉ USD và thu ngân sách trên 5.000 tỉ đồng.

Cũng theo ông Sơn, Tập đoàn PVN đang đề nghị xây dựng cụm công nghiệp, năng lượng quốc gia với quy mô vốn đầu tư khoảng 16 tỉ USD. Sở đang phối hợp với tập đoàn để xây dựng các cơ chế trình UBND trong TP thời gian tới.

TP có 7 dự án điện gió đã đưa vào vận hành lên lưới với tổng công suất 340 MW; 7 dự án chậm tiến độ…

11 dự án điện gió đang kêu gọi đầu tư với tổng công suất gần 1.400 MW, trong đó có 4 dự án đã được HĐND TP thông qua danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu, còn lại 7 dự án tiếp tục tham mưu UBND TP triển khai thực hiện.

Theo Quy hoạch điện VIII đến năm 2030, TP có 5 dự án điện mặt trời. Điện sinh khối có một nhà máy ở Hậu Giang đang chạy; quy hoạch một nhà máy ở xã Vĩnh Trinh với mức đầu tư 270 triệu USD.

Điện rác có 2 nhà máy, một là của EB, còn nhà máy dưới Sóc Trăng công suất nhỏ.

Hỗ trợ tối đa cho PVN

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng cho rằng TP phải đặc biệt quan tâm đến phát triển năng lượng trên địa bàn.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Trong đó, liên quan đến các dự án năng lượng mà Tập đoàn PVN đang và sẽ triển khai ở Cần Thơ, Bí thư Lê Quang Tùng đề nghị các cấp, các ngành của TP tập trung hỗ trợ tối đa về chủ trương đầu tư, thủ tục đất đai, thủ tục hành chính.

Theo Bí thư Tùng, các dự án của PVN sẽ đóng góp tốt vào tăng trưởng của TP trong tương lai. Quá trình xây dựng sẽ đóng góp vào sản lượng công nghiệp, thu ngân sách của TP, vì vậy TP phải ủng hộ hết sức, tập trung nguồn lực, con người, thành lập tổ công tác để giải quyết kịp thời các vướng mắc…

Bí thư Cần Thơ cho rằng TP có tăng trưởng được hai con số trong 5 năm tới hay không là nhờ những nhà đầu tư này, mỗi dự án khoảng 30.000 tỉ, chưa kể dự án 16 tỉ USD (dự án Trung tâm Năng lượng – Công nghiệp sinh thái Petrovietnam-PV) sẽ triển khai.

Liên quan điện gió và điện mặt trời, ông Tùng đề nghị công tác quy hoạch phải kỹ lưỡng những vùng ảnh hưởng tác động đến người dân, kể cả môi trường, đồng thời yêu cầu nhà đầu tư đã cam kết phải thực hiện.

Điện sinh khối, điện rác, TP có tiềm năng lớn, tuy nhiên, ông yêu cầu phải phải tính toán kỹ, đảm bảo vận chuyển nguyên liệu, sử dụng công nghệ hiện đại nhất, kiểm soát môi trường, nhất là trong xử lý rác.