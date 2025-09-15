PVN đề xuất siêu dự án tại TP Cần Thơ với tổng mức đầu tư hơn 600.000 tỉ đồng 15/09/2025 19:13

(PLO)- Tập đoàn PVN đề xuất dự án Trung tâm Năng lượng – Công nghiệp sinh thái siêu lớn tại TP Cần Thơ với 32 dự án, tổng mức đầu tư đến năm 2050 lên tới hơn 600.000 tỉ đồng.

Ngày 15-9, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ làm việc với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) về tiến độ xây dựng đề xuất dự án Trung tâm Năng lượng – Công nghiệp sinh thái Petrovietnam tại TP Cần Thơ.

Tại đây, đại diện lãnh đạo Viện Dầu khí Việt Nam (PVI) thuộc PVN thông tin đề án được thực hiện theo ba giai đoạn, đến năm 2030, 2035 và năm 2050 về các dự án năng lượng; hóa chất xanh, tuần hoàn; logistic và dịch vụ… và đề xuất các vị trí, diện tích cho các dự án.

Đại diện lãnh đạo Viện Dầu khí Việt Nam (PVI) thuộc PVN trình bày về đề án. Ảnh: NHẪN NAM

Tổng mức đầu tư xác định đến năm 2050 rất lớn đến 600.000 tỉ đồng, trước 2030 là 32.000 tỉ, 2035 khoảng 54.000 tỉ.

Mô hình trung tâm công nghiệp, năng lượng sinh thái tại TP Cần Thơ mang hình thái của trung tâm năng lượng quốc gia, một dự án năng lượng lớn có tính cấp bách theo tinh thần Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh lượng quốc gia.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu kết luận cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu đánh giá danh mục các dự án đề xuất của tập đoàn thấy quy mô rất lớn, hiện đại để phát triển đến tầm nhìn năm 2050; đồng thời đề nghị PVN sớm trình lại đề án chi tiết hơn để ủy ban trình Đảng ủy UBND TP và Ban Thường vụ Thành ủy xem xét.