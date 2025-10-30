Người dân trả bao nhiêu tiền khi in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản tại cấp xã ở Cần Thơ ? 30/10/2025 09:48

(PLO)- Mức trần chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản tại UBND cấp xã trên địa bàn TP Cần Thơ từ 2.000 đồng – 15.000 đồng/trang.

Ngày 29-10, UBND TP Cần Thơ đã ban hành quyết định quy định mức trần chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản tại UBND cấp xã trên địa bàn.

Người dân đến làm thủ tục tại UBND phường Ô Môn, TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Đối tượng áp dụng là UBND các xã, phường trên địa bàn TP Cần Thơ và người yêu cầu chứng thực tại UBND cấp xã đề nghị cơ quan thực hiện chứng thực in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản.

Theo đó, chi phí in giấy tờ, văn bản (khổ A4) tối đa 2.000 đồng/trang; In giấy tờ, văn bản (khổ A3) tối đa 3.000 đồng/trang.

Chi phí chụp giấy tờ, văn bản (khổ A4) tối đa 2.000 đồng/trang; Chụp giấy tờ, văn bản (khổ A3) tối đa 3.000 đồng/trang.

Chi phí đánh máy và in giấy tờ, văn bản (trang A4) tối đa 15.000 đồng/trang.

Căn cứ mức trần chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản quy định nêu trên, UBND cấp xã phải xác định chi phí chứng thực bằng văn bản đối với từng loại việc cụ thể nhưng không được vượt quá mức trần này, đồng thời thông báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp biết.

UBND cấp xã niêm yết đầy đủ, công khai tại trụ sở của cơ quan tại vị trí thuận lợi nhất cho người yêu cầu chứng thực được biết, đồng thời có trách nhiệm giải thích rõ cho người có yêu cầu chứng thực về mức chi phí chứng thực.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Sở Tài chính kiểm tra, giám sát các cơ quan trong việc thu, nộp các khoản chi phí chứng thực.

Sở Tài chính hướng dẫn việc thu, nộp, quản lý, sử dụng các khoản chi phí chứng thực cho cơ quan, tổ chức thu theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 29-10-2025; Bãi bỏ Quyết định số 31/2016 của UBND tỉnh Hậu Giang về quy định mức trần chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản tại các cơ quan thực hiện chứng thực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.