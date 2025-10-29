Cần Thơ phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TP 29/10/2025 14:50

(PLO)- UBND TP Cần Thơ ban hành quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể của Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên và năm Phó Chủ tịch.

Ngày 29-10, UBND TP Cần Thơ ban hành quyết định về việc phân công nhiệm vụ của chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TP.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Trương Cảnh Tuyên sẽ lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND TP. Ông cũng theo dõi, chỉ đạo Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự TP, Công an TP, Thanh tra TP, Thống kê TP.

Ông Tuyên còn trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: Quy chế làm việc của UBND TP; quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hằng năm; kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách địa phương hằng năm;

Cùng đó là công tác cải cách hành chính; thanh tra; thống kê; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; tiếp công dân; quốc phòng, an ninh…

Chỉ đạo chung và định hướng việc triển khai, đôn đốc các phó chủ tịch (theo lĩnh vực phụ trách) chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, các công trình trọng điểm quốc gia và TP.

Những nhiệm vụ đột xuất, nhạy cảm, vấn đề bức xúc thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; những giải pháp quan trọng, có tính đột phá trong từng thời gian mà chủ tịch xét thấy cần trực tiếp chỉ đạo, điều hành…

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hòa. Ảnh: NHẪN NAM

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Hòa được phân công theo dõi, chỉ đạo Văn phòng UBND TP, Sở Xây dựng, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức TP.

Ông Hòa sẽ thay mặt Chủ tịch trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực giao thông, xây dựng, phát triển đô thị, phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp…

Phó Chủ tịch Vương Quốc Nam. Ảnh: NHẪN NAM

Phó Chủ tịch Vương Quốc Nam được giao theo dõi, chỉ đạo các Sở Tài chính, Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ, Quỹ Đầu tư phát triển TP, Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND TP quản lý, Văn phòng Điều phối các Chương trình mục tiêu quốc gia TP Cần Thơ.

Thay mặt chủ tịch trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, công thương, phát triển doanh nghiệp…

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi. Ảnh: CTV

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khởi theo dõi, chỉ đạo các Sở KH&CN, GD&ĐT, Dân tộc và Tôn giáo, Viện Kinh tế - Xã hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, các trường đại học, cao đẳng thuộc UBND TP.

Thay mặt Chủ tịch trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, dân tộc và tôn giáo, lao động việc làm, chính sách người có công, an sinh xã hội.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp. Ảnh: NHẪN NAM

Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp theo dõi, chỉ đạo các Sở Ngoại vụ, VH-TT&DL, Y tế, Bảo hiểm Xã hội TP, Ngân hàng Chính sách xã hội TP, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP, Liên hiệp các Hội Văn học, Nghệ thuật TP.

Thay mặt Chủ tịch trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, y tế, ngoại vụ, phát thanh và truyền hình…

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Chí Hùng. Ảnh: NHẪN NAM

Phó Chủ tịch Trần Chí Hùng theo dõi, chỉ đạo các Sở Nông nghiệp và Môi trường, Tư pháp, Trung tâm phát triển quỹ đất TP, Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, Liên minh Hợp tác xã TP, Văn phòng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP.

Thay mặt Chủ tịch trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, giảm nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát, kinh tế hợp tác, quản lý nhà nước về tư pháp, xây dựng và thi hành pháp luật…