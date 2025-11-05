3 cha con bị phạt tù vì chống đối đoàn cưỡng chế thi hành án dân sự 05/11/2025 17:33

(PLO)- 3 cha con bị cáo cầm dao đe dọa, đốt xăng trước nhà cản trở đoàn cưỡng chế thi hành án làm cho hai người bị thương tích.

Chiều 5-11, TAND TP Cần Thơ xét xử phúc thẩm vụ chống đối đoàn cưỡng chế thi hành án) đối với ba bị cáo (ba cha con) là Trương Duyên, Trương Văn Chử và Trương Văn Thọ.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm chiều 5-11. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, tòa chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Duyên, không chấp nhận kháng cáo của hai bị cáo Chử và Thọ, tuyên phạt bị cáo Duyên 6 tháng tù cho hưởng án treo, phạt hai bị cáo Chử và Thọ mỗi bị cáo 9 tháng tù cùng về tội chống người thi hành công vụ.

HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo đã gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động đúng đắn, bình thường của cơ quan nhà nước, gây cản trở hoạt động công vụ, làm giảm hiệu lực quản lý của nhà nước nên cần phải xét xử nghiêm để răn đe.

Bản án sơ thẩm đã áp dụng cho các bị cáo hưởng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; các bị cáo là người dân tộc thiểu số, hiểu biết pháp luật hạn chế.

Các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, hưởng án treo nhưng không cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ mới. Mức hình phạt cấp sơ thẩm áp dụng là phù hợp, tương xứng với hành vi.

Tuy nhiên, tòa cho rằng bị cáo Duyên lớn tuổi, hành vi phạm tội thể hiện ít nguy hiểm hơn các bị cáo khác, không gây thương tích cho ai. Sau khi phạm tội đã nhận thức được nhận thức được lỗi lầm, tự nguyện chấp hành bản án dân sự, cơ quan chức năng không phải cưỡng chế nữa. Mặc dù đây không phải là tình tiết giảm nhẹ mới theo quy định pháp luật nhưng trường hợp phạm tội của bị cáo Duyên đủ điều kiện để được áp dụng án treo.

Hai người con của bị cáo Duyên có hành vi thể hiện nguy hiểm hơn, gây thương tích tổng cộng 3% cho hai người thi hành công vụ.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 8 giờ ngày 28-6-2024 đoàn cưỡng chế đến nhà bị cáo Duyên để cưỡng chế thi hành án theo bản án có hiệu lực của TAND huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng (cũ).

Khi đến nơi, chấp hành viên thông báo quyết định cưỡng chế cho ông Duyên và gia đình nghe nhưng ông Duyên và vợ, các con không đồng ý theo quyết định cưỡng chế…

Khi thấy lực lượng cưỡng chế tiến vào thửa đất cần cưỡng chế thì ông Duyên chạy vào nhà sau lấy dao tự chế chạy ra, có lời nói thô tục, đe dọa và dùng đá chọi vào đoàn nhưng do có lá chắn bảo vệ nên không gây thương tích cho ai.

Thọ cầm chai xăng đốt cháy rồi ném xuống nền xi măng trước cửa nhà nhằm ngăn cản lực lượng cưỡng chế không thực hiện được nhiệm vụ. Lửa cháy lan làm một chấp hành viên và một công an bị cháy quần áo, vùng tay, chân gây thương tích (một người 1%, một người 2%).

Chử cũng ném chai xăng vào khu vực Thọ đã ném làm lửa tiếp tục cháy. Sau đó, lực lượng chức năng dùng bình chữa cháy dập tắt. Thấy vậy, Chử lấy bình gas ra để trước nhà dọa đốt; lấy xăng tưới trên đường vào nhà và dùng lá dừa khô chất đống trên sân trước nhà để đốt nhằm cản trở đoàn cưỡng chế...

Hậu quả, đoàn cưỡng chế thi hành án dân sự không thực hiện được nhiệm vụ theo kế hoạch và hai thành viên trong đoàn bị thương tích.