Giám đốc hãng phim Tây Nam lại bị phạt vì vi phạm đất đai 14/11/2025 20:39

(PLO)- Liên tiếp 2 tháng qua, ông Hồng Quốc Công, Giám đốc hãng phim Tây Nam bị UBND phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau phạt hành chính 2 lần vì vi phạm đất đai.

Ngày 14-11, phóng viên PLO nhận được thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau, ông Hồng Quốc Công, giám đốc hãng phim Tây Nam lại bị phạt hành chính vì vi phạm đất đai.

Tháng trước, vào ngày 3-10-2025, ông bị phạt 3,5 triệu đồng vì đổ bê tông trên sân vườn là đất trồng cây lâu năm. Tháng này, ông bị phạt 8 triệu đồng vì lấn chiếm đất công.

Hiện trường vi phạm hành chính vừa bị phạt 8 triệu đồng của ông Hồng Quốc Công, giám đốc hãng phim Tây Nam. Ảnh: CTV

Theo Quyết định xử phạt hành chính của Chủ tịch UBND phường Tân Thành (Quyết định số 05, ký ngày 12-11-2025), ông Hồng Quốc Công đã có hành vi "chiếm đất do nhà nước đã quản lý theo các văn bản giao đất để quản lý". Cụ thể, ông Công đã đổ các tấm đal bằng xi măng và dựng các bồn trồng cây trên phần đất Nhà nước quản lý trên diện tích 183,5m2.

Hành vi này ông Công bị xử phạt 8 triệu đồng và bị buộc nộp lại phần lợi bất chính số tiền 1.247 đồng, quy định tại điểm a, điểm c, khoản 8, Điều 13, Nghị định 123/2024/NĐ-CP.

Chiều 14-11-2025, trả lời phóng viên về việc bị phạt hành chính lần này, ông Công nói sẽ khiếu nại. Theo ông Công, phần đất ông đổ đal dựng bồn hoa vừa bị phạt nằm trong sổ chủ quyền của ông từ năm 1993 và chưa bị Nhà nước thu hồi bồi thường bao giờ. Điều này đối lập với Quyết định xử phạt hành chính ông. Quyết định của Chủ tịch phường khẳng định phần đất đang do nhà nước quản lý.

Với lần xử phạt 3,5 triệu ngày 3-10-2025, ông Công cũng đã khiếu nại nhưng đến nay chưa nhận được kết quả giải quyết. Lần đó ông khiếu nại việc đã thu lại biên bản vi phạm hành chính mà vẫn ra Quyết định xử phạt hành chính ông.