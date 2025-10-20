Diễn biến mới vụ 'Bị phạt vì… đổ bê tông trên sân vườn' 20/10/2025 14:32

(PLO)- Trong vụ "Bị phạt vì… đổ bê tông trên sân vườn" ở Cà Mau, ông Công vừa cho xây bồn, đổ đất vào và trồng cây lâu năm, với hy vọng không bị buộc phá dỡ sân...

Liên quan vụ "Bị phạt vì... đổ bê tông trên đất vườn" ở Cà Mau, ngày 20-10, phóng viên Pháp Luật TP.HCM chứng kiến sự xuất hiện của nhiều bồn bê tông chứa đất bên trong và có trồng các loại cây ăn quả.

Theo tìm hiểu, ông Hồng Quốc Công đã làm việc này, với mục đích ứng phó việc bị UBND phường buộc khôi phục lại tình trạng đất là đất trồng cây lâu năm.

Ông Công xây bồn trồng cây lâu năm với "lòng tin" làm vậy là sử dụng đất không sai mục đích. Ảnh: CTV.

"Đất tôi thuộc loại đất trồng cây lâu năm. Nay tôi đã trồng cây lâu năm trên đó. Như vậy là tôi đã sử dụng đất đúng mục đích" - ông Hồng Quốc Công nói.

Ông Công cũng xác định vẫn để nguyên cái sân bê tông, chỉ xây bồn chứa đất rồi trồng cây vào.

Ông lý giải: "Tôi làm vậy không phải là đối phó, mà thực tế mặt bằng đất vườn của tôi thấp, nước ngập thường xuyên nên nếu trồng cây lâu năm xuống đất thì cây không sống được, hoặc là sống mà èo uột, không tăng trưởng, không cho trái, hoặc cho trái rất ít. Tôi cũng không thấy luật có quy định phải trồng cây lâu năm xuống đất và cũng không có quy định về mật độ cây trồng như thế nào. Nên tôi tin rằng, mình trồng cây như vậy là đã đáp ứng được việc sử dụng đất đúng mục đích".

Trước đó, ông Công đã đổ bê tông khu đất vườn cặp nhà ông Thành một sân bê tông rộng gần 300m2 (đất tại ấp 14, phường Tân Thành). UBND phường Tân Thành đã lập biên bản, xử phạt hành chính ông Công 3,5 triệu đồng về hành vi sử dụng đất sai mục đích.

Tại Quyết định xử phạt ban hành ngày 3-10, UBND phường Tân Thành còn buộc ông phải khôi phục lại tình trạng đất là đất trồng cây lâu năm.

Ông Công đã khiếu nại quyết định xử phạt hành chính số 03/QĐ-XPHC ngày 3-10-2025 của Chủ tịch UBND phường Tân Thành, với lý do biên bản vi phạm hành chính đã bị thu hồi sau một ngày lập ra. Ông cho rằng việc thu hồi biên bản vi phạm hành chính mà vẫn phạt ông sau đó là làm mất quyền được giải trình của ông theo Luật Xử lý vi phạm hành chính.