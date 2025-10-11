Bị phạt vì… đổ bê tông trên sân vườn 11/10/2025 06:00

Ngày 10/10, ông Hồng Quốc Công, Giám đốc hãng phim Tây Nam (hiện cư ngụ tại khóm 14, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau) cho biết ông đã gửi đơn khiếu nại Quyết định xử phạt hành chính của Chủ tịch phường Tân Thành. Ông cho rằng, việc phạt hành chính này là oan ức.

Giám đốc hãng phim Tây Nam bị phường phạt hành chính vì đổ bê tông cái sân này. Ảnh: TRẦN VŨ

Trước đó, vào ngày 3-10-2025, Chủ tịch UBND phường Tân Thành ban hành Quyết định (số 03/QĐ-XPHC) xử phạt hành chính 3,5 triệu đồng đối với ông Hồng Quốc Công, ghi rõ là Giám đốc hãng phim Tây Nam. Hành vi bị xử phạt của ông Hồng Quốc Công là đã đổ bê tông tráng thành sân rộng hơn 260m2 trên diện tích đất trồng cây lâu năm, vi phạm tại điểm a, khoản 1, Điều 14, Nghị định 123/2024/NĐ-CP. Sân này nằm cạnh nhà ông, giáp Quốc lộ 1A, thuộc ấp 14, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau.

Ông Công cho biết đến nay mình vẫn chưa nộp phạt vì cho rằng mình bị phạt oan. "Khu đất này trước đây từng xây dựng dãy nhà trọ, sau đó phá bỏ. Hiện trạng khi tôi đổ bê tông toàn là đất, đá, bê tông của nhà và nền nhà trọ hồi xưa để lại và nhiều rác, vũng bùn, ô nhiễm môi trường. Tôi chỉ tráng sân cho sạch sẽ như thế mà cũng bị phạt thì tôi không phục.

Hơn nữa, về mặt pháp lý cũng không đúng, bởi lập biên bản vi phạm ngày 9-9-2025, chỉ một ngày sau vào 10-9-2025 thì cán bộ phường đến nhà lấy lại biên bản đó. Ngày 3-10-2025 Chủ tịch phường bất ngờ ra Quyết định phạt tôi" - ông Công nói.

Chiều ngày 9-10, phóng viên PLO liên hệ qua điện thoại với một Phó chủ tịch phường Tân Thành và được khẳng định đã rà soát kỹ lưỡng về pháp lý trước khi Ban hành quyết định phạt ông Công.

Về tình tiết cán bộ phường đã lấy lại biên bản vi phạm hành chính sau một ngày lập ra, vị lãnh đạo này cho biết sẽ rà soát thông tin sau.

Trường hợp có việc cán bộ phường đã nhận lại biên bản vi phạm từ ông Công sau chỉ 1 ngày lập ra thì phía ông Công rất có lợi thế trong khiếu nại. Bởi theo Điều 61 Luật xử lý vi phạm hành chính hiện nay thì người vi phạm hành chính có quyền giải trình sau khi bị lập biên bản vi phạm hành chính. Tuy nhiên, thời hạn gửi yêu cầu được giải trình của người bị lập biên bản vi phạm chỉ là 2 ngày kể từ ngày bị lập biên bản vi phạm.