Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau diễn ra 2 ngày, không bầu nhân sự 10/10/2025 18:04

(PLO)- Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau sẽ diễn ra trong 2 ngày 16 và 17 tháng 10-2025. Do hợp nhất nên Đại hội lần này là lần thứ I, không bầu nhân sự.

Chiều nay 10-10, tại tỉnh Cà Mau diễn ra Họp báo thường kỳ quý III kết hợp Họp báo thông tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Quang cảnh buổi họp báo chiều nay tại tỉnh Cà Mau. Ảnh: CTV

Thông tin tại buổi họp báo, ông Hồ Trung Việt, Trưởng ban tuyên giáo và dân vận tỉnh uỷ Cà Mau cho biết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I tỉnh Cà Mau sẽ diễn ra trong 2 ngày, 16 và 17-10-2025.

Nội dung của Đại hội bao gồm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2020-2025 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030. Thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Phần cuối cùng của Đại hội là công bố các Quyết định chỉ định Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại biểu của Đảng bộ tỉnh Cà Mau dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đồng chủ trì Họp báo có ông Ngô Vũ Thăng, Phó chủ tịch tỉnh và ông Hồ Trung Việt, Phó trưởng Ban tuyên giáo dân vận tỉnh uỷ Cà Mau. Ảnh: TRẦN VŨ

Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I không có phần bầu nhân sự do tỉnh Cà Mau được hợp nhất từ 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu. Theo Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị được ban hành vào ngày 14 tháng 4 năm 2025, thì những tỉnh, thành trực thuộc Trung ương có chủ trương hợp nhất, sáp nhập, Đại hội sẽ không có phần bầu cử nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.

Theo dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần I nhiệm kỳ 2025-2030, phương châm của Đại hội lần này là: "Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Đột phá - Phát triển".

Chủ đề Đại hội là: "Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết; Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Tận dụng thời cơ, lợi thế, tiềm năng của tỉnh địa đầu cực Nam tổ quốc để phát triển toàn diện, vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới".

Theo dự thảo Báo cáo chính trị được công bố tại Buổi họp báo, Cà Mau phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân 5 năm từ 10% trở lên; GRDP bình quân đầu người đến 2030 là trên 6.000 USD.