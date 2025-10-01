Công an yêu cầu cung cấp thông tin các dự án liên quan cây xanh ở Cà Mau 01/10/2025 18:51

(PLO)- Các dự án liên quan cây xanh ở Cà Mau từ năm 2021 đến nay được đề nghị cung cấp thông tin sớm nhất cho Công an tỉnh Cà Mau.

Ngày 1-10, nguồn tin của PLO xác định Công an tỉnh Cà Mau vừa có văn bản gửi các Sở ngành, các Ban quản lý dự án, yêu cầu phối hợp rà soát, cung cấp thông tin các dự án có sử dụng cây xanh ở Cà Mau kể từ 2021 trở về đây.

Chăm sóc cây xanh bên đường phố tại Cà Mau. Ảnh minh hoạ: TRẦN VŨ

Công văn ký ngày 25-9-2025, nêu rõ cần thông tin về: "Tình hình triển khai các dự án bất động sản, dự án công trình công cộng, dự án chỉnh trang đô thị, dự án giao thông... có sử dụng cây xanh".

Trước đó, ngày 19-9-2025, Cục cảnh sát kinh tế, Bộ công an có Điện số 74, về việc nắm tình hình thực hiện đề án "trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025" theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Các đơn vị được yêu cầu phối hợp rà soát, cung cấp thông tin như nêu trên bao gồm: Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường và 6 Ban quản lý dự án trên địa bàn tỉnh Cà Mau.