Cà Mau: Bé trai 9 tuổi tử vong trong đám cháy 27/09/2025 10:33

(PLO)- Đám cháy bùng phát tại một nhà dân ở ấp Vàm Đình, xã Phú Mỹ (Cà Mau) vào rạng sáng 27-9 khiến một bé trai 9 tuổi tử vong.

Sáng nay 27-9, Chủ tịch xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau có báo cáo nhanh về trường hợp bé trai 9 tuổi tử vong trong đám cháy.

Hiện trường vụ cháy nhà anh Hiếu ở xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau. Ảnh: CTV

Báo cáo xác định vào khoảng 0h30 cùng ngày 27-9-2025, đám cháy bùng phát tại căn nhà cấp 4 của anh Trần Trung Hiếu, 35 tuổi, ngụ ấp Vàm Đình, xã Phú Mỹ. Những người trong nhà tháo chạy, tuy nhiên bé trai 9 tuổi bị kẹt lại và tử vong.

Thông tin đã được xã kiểm chứng làm rõ, lúc xảy cháy trong nhà có 4 người là vợ chồng anh Hiếu và hai con nhỏ. 3 trong số này đã tháo chạy thoát nạn, riêng bé trai TBP, 9 tuổi bị kẹt lại và tử vong trong phòng ngủ.

Hiện chính quyền địa phương đang vào cuộc làm rõ nguyên nhân vụ cháy, đồng thời hỗ trợ, chia sẻ nỗi đau với gia đình anh Hiếu.