Chính thức đóng cửa sân bay Cà Mau 1 năm 23/09/2025 10:56

(PLO)- Dự án nâng cấp, mở rộng sân bay Cà Mau có tổng mức đầu tư khoảng 2.400 tỉ đồng, dự kiến đạt chuẩn khai thác máy bay tầm trung vào năm 2030.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa quyết định đóng tạm thời sân bay Cà Mau để phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng cảng hàng không này. Thời gian đóng cửa từ 7 giờ ngày 30-10-2025 đến 23 giờ 59 ngày 31-10-2026.

Bộ Xây dựng giao Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm công bố việc đóng tạm thời sân bay Cà Mau trên hệ thống thông báo tin tức hàng không.

Dự án nâng cấp, mở rộng sân bay Cà Mau được Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 10-2024. Chủ đầu tư là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), sử dụng nguồn vốn hợp pháp với tổng mức đầu tư khoảng 2.400 tỉ đồng.

Sân bay Cà Mau sẽ dừng tiếp nhận khách từ cuối tháng 10. Ảnh: CTV

Theo quy hoạch, sân bay Cà Mau sẽ đạt tiêu chuẩn cấp 4C vào năm 2030, đủ điều kiện khai thác các loại máy bay tầm trung như Airbus A320, A321, công suất một triệu khách/năm. Đến năm 2050, công suất dự kiến đạt 3 triệu khách/năm.

Giai đoạn giải phóng mặt bằng đã hoàn tất, ảnh hưởng đến hơn 600 hộ dân và tổ chức với tổng diện tích gần 106 ha. Chi phí bồi thường hơn 577 tỉ đồng.

Sân bay Cà Mau được xây dựng từ thời Pháp, hiện có đường băng dài 1.500m, rộng 30m, khai thác các loại máy bay nhỏ như ATR72 (tối đa 90 khách) và Embraer E190 (124 khách). Nhà ga hiện tại có công suất 200.000 khách/năm.

Hiện sân bay khai thác đường bay Cà Mau - TP.HCM bằng máy bay ATR72 với tần suất 1 chuyến/ngày. Đường bay Hà Nội - Cà Mau bằng Embraer do Bamboo Airways khai thác từ giữa năm 2023 nhưng đã tạm dừng sau một thời gian ngắn.