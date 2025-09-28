Cà Mau: 2 ngày 4 người chết vì tai nạn điện, nước và lửa 28/09/2025 04:24

(PLO)- Tại Cà Mau trong 2 ngày 4 người chết ở 3 vụ tai nạn liên quan điện, nước và lửa.

Trong 2 ngày 26 và 27-9, tại tỉnh Cà Mau liên tiếp xảy ra 3 vụ tai nạn thương tâm do điện giật, đuối nước và hỏa hoạn, làm thiệt mạng 4 người, trong đó có 2 trẻ em.

Ảnh minh họa AI

Vụ điện giật xảy ra vào sáng cùng ngày tại xã Tân Hưng. Bé gái TTT (10 tuổi) không may bị điện giật tử vong khi đi qua một cây cầu sắt. Theo xác minh ban đầu, một đoạn dây điện dân dụng được kéo tùy tiện và cột vào nhịp giữa cầu đã bị hỏng, nghi ngờ là nguyên nhân gây ra cái chết thương tâm của cháu bé.

Công an xã Sông Đốc sáng nay có báo cáo nhanh về vụ tai nạn đuối nước khiến 2 phụ nữ tử vong thương tâm. Đó là khoảng 15 giờ ngày 26-9, hai chị em ruột PKL (27 tuổi) và PKM (22 tuổi) đi giăng lưới bắt cá trong vuông tôm tại xã Sông Đốc. Cả hai không may bị đuối nước, khu vực này sâu 2 mét. Theo gia đình nạn nhân, cả hai chị em đều không biết bơi.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 27-9, tại xã Phú Mỹ, một vụ hỏa hoạn bất ngờ bùng phát tại căn nhà cấp 4 của gia đình ông Trần Trung Hiếu. Đám cháy đã thiêu rụi nhiều tài sản và đặc biệt, làm bé TBP (9 tuổi), con trai ông Hiếu, tử vong do ngạt khói.