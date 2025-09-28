Cà Mau tổ chức ngày hội tinh hoa văn hóa ẩm thực 28/09/2025 06:17

Lúc 19 giờ tối nay 27-9, tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau đã diễn ra lễ Ngày hội tinh hoa văn hóa ẩm thực Cà Mau. Hàng ngàn người đã đến tham dự sự kiện này dù trời mưa.

Nhiều người mặc áo mưa dự Ngày hội tinh hoa văn hóa ẩm thực tỉnh Cà Mau. Ảnh: TRẦN VŨ

Phát biểu tại lễ hội này, ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nói: "Hôm nay, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp với UBND TP.HCM, Hiệp hội Du lịch Việt Nam long trọng tổ chức Ngày hội “Tinh hoa Văn hóa Ẩm thực Cà Mau”, hoạt động này nằm trong chuỗi sự kiện để hưởng ứng ngày du lịch thế giới 27/9. Hoạt động này cũng nhằm huy động mọi tiềm năng lợi thế tạo ra các mô hình phát triển cho du lịch Cà Mau trong không gian, dư địa mới, sau hợp nhất với tỉnh Bạc Liêu cũ".

Biểu diễn nghệ thuật tại Ngày hội tinh hoa văn hóa tỉnh Cà Mau. Ảnh: TRẦN VŨ

"Ngày Du lịch Thế giới là dịp để nhân loại cùng tôn vinh những giá trị bền vững mà du lịch mang lại - không chỉ về kinh tế mà còn ở trách nhiệm với môi trường, với văn hóa, với cộng đồng. Với ý nghĩa đó, được sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp với UBND TP.HCM, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức các hoạt hưởng ứng ngày du lịch thế giới 27/9, với chủ đề “Cà Mau - Địa đầu cực Nam Tổ quốc, nơi hội tụ thiên nhiên và sự an lành” . Hoạt động này diễn ra từ ngày 26 – 28/9, với nhiều chuỗi sự kiện rất có ý nghĩa: tổ chức đoàn Famtrip khảo sát điểm đến Cà Mau; tổ chức trồng rừng hưởng ứng ngày du lịch thế giới; tổ chức Hội thảo chuyên đề “ Định vị thương hiệu du lịch Cà Mau trong tổng thể phát triển du lịch quốc gia”… Trong mạch nguồn ấy, Ngày hội “Tinh hoa Văn hóa Ẩm thực Cà Mau” hôm nay không chỉ là một sự kiện văn hóa, mà còn là thông điệp khẳng định quyết tâm của tỉnh Cà Mau đưa ẩm thực trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất Địa đầu cực Nam trên bản đồ du lịch Việt Nam và khu vực..."- ông Thăng nói.

Du khách thưởng thức ẩm thực tại Ngày hội tinh hoa văn hóa ẩm thực tỉnh Cà Mau tối 27-9-2025. Ảnh: TRẦN VŨ

Ngày hội quy tụ hơn 100 gian hàng ẩm thực cùng các sản phẩm OCOP tiêu biểu của Cà Mau và TP.HCM. Trong đó, có 30 gian hàng OCOP đến từ các địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau, giới thiệu trên 130 sản phẩm đặc sắc, tạo nên bức tranh sinh động về sự phong phú và nét riêng của ẩm thực từng vùng miền.