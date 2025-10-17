Ông Trần Lưu Quang dự khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau 17/10/2025 09:32

(PLO)- Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần I.

Sáng nay 17-10, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Cà Mau, Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc.

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Quang cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau sáng nay. Ảnh: BTC

Đến dự có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân...

Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong hai ngày, 16 và 17 tháng 10-2025. Ngày 16-10-2025 đã diễn ra phiên trù bị.

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đến dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau. Ảnh: BTC

Trước thềm Đại hội, tỉnh Cà Mau đã khánh thành 11 công trình, với tổng giá trị đầu tư hơn 2.600 tỷ đồng.

Đây là những công trình trọng điểm của tỉnh Cà Mau, được hoàn thành đúng tiến độ, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ nhất.

Nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần I. Ảnh: BTC

Theo báo cáo chính trị của Đại hội, nhiệm kỳ 2025- 2030, Đại hội xác định mục tiêu chung là "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, ngày càng nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế tư nhân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống, quyết tâm đưa Cà Mau phát triển nhanh, bền vững, không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống của Nhân dân. Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh. Phấn đấu đến năm 2030, Cà Mau - tỉnh địa đầu cực Nam của Tổ quốc, trở thành tỉnh phát triển toàn diện, vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới".

Nguyên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần I. Ảnh: BTC

Các chỉ tiêu chủ yếu 5 năm 2026 - 2030 được xác định:

* Về kinh tế:

(1) Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân 5 năm từ 10% trở lên; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 trên 6.000 USD.

(2) Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội đến năm 2030 khoảng 8,0 - 8,5%/năm.

(3) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm từ 40% GRDP trở lên.

(4) Tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP đến năm 2030 từ 20% trở lên.

(5) Tổng kim ngạch xuất khẩu 5 năm khoảng 17 tỷ USD.

(6) Tổng thu ngân sách 5 năm ít nhất 75.000 tỷ đồng.

(7) Tổng số doanh nghiệp đến năm 2030 khoảng 20.000 doanh nghiệp.

(8) Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2030 vượt chỉ tiêu quy định.

* Về xã hội:

(9) Chỉ số phát triển con người (HDI) đến năm 2030 đạt trên 0,7.

(10) Phát triển nhà ở xã hội 5 năm trên 4.200 căn.

(11) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2030 khoảng 80% (trong đó: Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ: >35%).

(12) Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều mới) giảm khoảng 1,0 - 1,5%/năm.

(13) Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng số lao động xã hội đến năm 2030 dưới 30%.

(14) Đến năm 2030, số giường bệnh/vạn dân đạt khoảng 34,5 giường; số bác sĩ/vạn dân đạt khoảng 14 bác sĩ.

(15) Đến năm 2030, tỷ lệ trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia khoảng 90%; 100% trường học có hệ thống nước sạch để uống và nhà vệ sinh tiêu chuẩn.

* Về môi trường:

(16) Tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2030 đạt khoảng 12,4% (không tính diện tích cây phân tán).

(17) Tỷ lệ dân số nông thôn đến năm 2030 sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; trong đó, tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn đạt khoảng 65%.

(18) Đến năm 2030, tỷ lệ các cơ sở sản xuất kinh doanh đạt quy chuẩn về môi trường đạt 90%; tỷ lệ khu công nghiệp, khu kinh tế đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%.

(19) Tỷ lệ thu gom xử lý rác thải sinh hoạt đến năm 2030 đạt 95% trở lên.

* Về quốc phòng, an ninh:

(20) Thực hiện công tác tuyển quân, diễn tập hằng năm đạt 100%. Đến năm 2030, có ít nhất 50% địa bàn cấp xã “không có ma túy”; phấn đấu có 90% xã, phường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

* Về xây dựng Đảng:

(21) Hằng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

(22) Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm so với tổng số đảng viên đạt từ 3% - 4% trở lên.