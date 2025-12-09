Đại biểu Gia Lai chất vấn về xả lũ, tiêu thoát lũ gây thiệt hại, bức xúc trong dân 09/12/2025 18:44

Ngày 9-12, tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, một số đại biểu chất vấn và yêu cầu làm rõ các vấn đề dư luận bức xúc liên quan đến xả lũ trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua gây thiệt hại nặng nề cho nhân dân.

Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: LK.

Hệ thống thoát lũ, chống ngập như thế nào để bảo vệ nhân dân?

Đại biểu Phạm Quang Ân, xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai chất vấn: Trong đợt mưa lũ vừa qua, trên địa bàn tỉnh Gia Lai xảy ra tình trạng lũ lên nhanh và xả lũ đột ngột.

Điều này không chỉ cuốn trôi tài sản, mà đặc biệt làm năm người dân thiệt mạng; hơn 32.000 nhà bị sập, cuốn trôi; nhiều khu vực ở huyện Tuy Phước cũ bị ngập sâu trong nước, có nơi ngập hơn hai mét.

“Đây là mất mát vô cùng lớn, đau lòng, dư luận bức xúc, lo lắng trong nhân dân về công tác quản lý hồ đập và chỉ đạo ứng phó thiên tai của tỉnh. Liên quan sự việc này, cử tri kiến nghị UBND tỉnh cho biết hệ thống thoát lũ, chống ngập đã được xây dựng và triển khai như thế nào để bảo vệ nhân dân?”.

Đại biểu Phạm Quang Ân, xã Tuy Phước Bắc.

Theo đại biểu Ân, về lâu dài, đề nghị UBND tỉnh có chính sách, giải pháp cụ thể gì để chống bão, chống lũ hiệu quả? Để ngăn chặn tình trạng trên tái diễn, đề nghị UBND tỉnh xây dựng bản đồ ngập lụt và bản đồ nguy cơ sạt lở để người dân, chính quyền các địa phương nắm bắt thông tin để chủ động phòng chống lụt bão?

Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh ban hành đề án tiêu thoát lũ trên phạm vi toàn tỉnh.

Sớm rà soát lại hệ thống đê điều, ngăn lũ

Trả lời chất vấn, ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Gia Lai, cho biết trên sông Hà Thanh không có xả lũ, bởi trên lưu vực sông Hà Thanh không có hồ nào cả.

Ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Gia Lai trả lời chất vấn.

Trên khu vực phía Đông Gia Lai chỉ có hai hồ lớn là hồ Núi Một và hồ Định Bình. Trong đó, hồ Định Bình dung tích là 220 triệu m³, hồ Núi Một 110 triệu m³. Trong ngày 18 và 19-11 (cao điểm lũ), hai hồ này chưa đầy và chỉ điều tiết lũ về sông Kôn chứ không phải là sông Hà Thanh.

Theo ông Thương, đợt mưa lũ vừa qua là rất cực đoan ở khu vực huyện Vân Canh cũ, lưu lượng mưa lên đến 920 mm, cao hơn lũ lịch sử năm 2009 và trong 48 năm qua chưa có đợt mưa nào có lượng mưa lớn như vậy.

Do vậy, lượng nước mưa đổ về lưu vực các xã, phường ở vùng Tuy Phước và Quy Nhơn rất lớn, kết hợp với triều cường gây nên ngập diện rộng, chứ không có vấn đề về thoát lũ.

Theo ông Thương, qua đợt lũ này mới thấy được vấn đề bất cập trong vấn đề đầu tư về hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông và kết hợp với hạ tầng tiêu thoát lũ.

Đợt lũ lịch sử khiến đê Luật Lễ, xã Tuy Phước bị vỡ.

Qua kiểm tra cho thấy, hành lang thoát lũ, các công trình bị người dân lấn chiếm, cất nhà và trồng rừng cây keo lên đó. Cho nên, hệ thống tiêu thoát lũ cần phải xem lại, tránh ách tắc.

“Các bất cấp này, có vai trò của quản lý nhà nước, của ngành nông nghiệp và cũng có trách nhiệm của địa phương”, ông Thương nói.

Theo ông Thương, về giải pháp trước mắt cần nạo vét, khơi thông các hệ thống kênh tiêu thoát lũ; đầu tư kè bảo vệ các khu dân cư; kiểm tra và xử lý các trường hợp lấn chiếm hệ thống thoát lũ. Đây là ba vấn đề cơ bản cho tiêu thoát lũ.

Phường Quy Nhơn Bắc ngập sâu trong nước.

Sắp tới, Sở NN&MT sẽ hoàn thiện lại phần mềm, xây dựng bản đồ số về ngập lụt để có kịch bản ứng phó phù hợp khi có sự cố thiên tai xảy ra.

Liên quan ý kiến chất vấn của cử tri, chủ trì kỳ họp, ông Trương Văn Đạt, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở NN&MT sớm rà soát lại hệ thống đê điều, ngăn lũ và tham mưu các giải pháp cụ thể về tiêu thoát lũ.