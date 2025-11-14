Phú Thọ huy động nguồn lực tư nhân cho các dự án số trọng điểm 14/11/2025 14:21

(PLO)- UBND tỉnh Phú Thọ đang nỗ lực tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển ứng dụng, dịch vụ số mới theo mô hình đối tác công tư, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trên địa bàn.

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Kế hoạch 9042/KH-UBND về hỗ trợ doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển các ứng dụng, dịch vụ số mới theo hình thức hợp tác công tư trên địa bàn.

Kế hoạch nhằm thực hiện Nghị định 180/2025 của Chính phủ, tạo môi trường pháp lý minh bạch, hấp dẫn để thu hút doanh nghiệp công nghệ đầu tư, đồng thời hình thành danh mục dự án đối tác công tư trọng điểm về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Các hoạt động hỗ trợ được yêu cầu bảo đảm đồng bộ, công khai, minh bạch và phù hợp pháp luật.

Thanh toán viện phí bằng mã QR tại Trung tâm Y tế khu vực Đoan Hùng giúp người dân thuận tiện, nhanh chóng trong giao dịch. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Phú Thọ

Để cụ thể hóa mục tiêu, Phú Thọ đề ra 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Trước hết là xác định danh mục dự án đối tác công tư trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, gồm hạ tầng dữ liệu dùng chung đô thị, nền tảng số dùng chung, trung tâm nghiên cứu và phát triển ứng dụng AI, IoT, Cloud, an toàn thông tin, trung tâm đào tạo nhân lực số và hạ tầng thương mại hóa sản phẩm công nghệ số địa phương theo quy định của Nghị định 180.

Về lựa chọn nhà đầu tư, tỉnh sẽ tổ chức thẩm định, phê duyệt dự án theo Luật Đầu tư theo phương thức PPP; áp dụng các hình thức lựa chọn gồm đấu thầu rộng rãi, đàm phán cạnh tranh và chỉ định trong các trường hợp phù hợp với Nghị định như công nghệ chiến lược, yêu cầu đồng bộ hạ tầng số hoặc yêu cầu cấp bách. Việc phân cấp ký kết hợp đồng được thực hiện minh bạch và có giám sát định kỳ.

Đối với cơ chế tài chính, ưu đãi và bảo đảm đầu tư, kế hoạch nêu rõ tỉ lệ vốn nhà nước tham gia tối đa 70% tổng mức đầu tư để hỗ trợ các hạng mục như xây dựng công trình, giải phóng mặt bằng hoặc công trình tạm.

Phần kinh phí đặt hàng, tài trợ nghiên cứu độc lập với phần vốn nhà nước tham gia. Cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu được áp dụng trong 3 năm đầu; hợp đồng được xem xét điều chỉnh trước hạn nếu doanh thu sau chia sẻ vẫn dưới 50% phương án tài chính.

Cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia lớp tập huấn kỹ năng công nghệ thông tin tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Cổng TTĐT Phú Thọ

Về sử dụng tài sản công và liên doanh, liên kết, các đơn vị sự nghiệp công lập được phép sử dụng tài sản công, gồm cả dữ liệu, để hợp tác nghiên cứu công nghệ chiến lược và đào tạo nhân lực số; được miễn nộp tối thiểu 2% doanh thu đối với các hợp tác phục vụ nghiên cứu công nghệ chiến lược hoặc đào tạo.

Liên quan đến truy cập và sử dụng dữ liệu nhà nước, việc chia sẻ, sử dụng dữ liệu trong các dự án hợp tác công tư phải tuân thủ pháp luật về dữ liệu và an ninh mạng.

Dự án phi lợi nhuận được miễn phí truy cập dữ liệu; dự án thương mại được thỏa thuận chi phí hợp lý, thấp hơn mức thu phí, lệ phí để bù đắp chi phí vận hành hạ tầng dữ liệu.

Quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm công nghệ hình thành từ hợp tác công tư được thỏa thuận theo pháp luật; cơ quan nhà nước giữ quyền sở hữu dữ liệu gốc.

Về đặt hàng và tài trợ nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Nhà nước có thể hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần kinh phí. Mô hình hợp tác ba bên giữa Nhà nước - Tổ chức khoa học và công nghệ - Doanh nghiệp được triển khai nhằm gắn kết nghiên cứu, đào tạo và thương mại hóa sản phẩm.

Nhóm nhiệm vụ cuối cùng liên quan đến cơ chế truyền thông và hỗ trợ doanh nghiệp. UBND tỉnh giao các sở thiết lập đầu mối tư vấn PPP, công bố quy trình, biểu mẫu, hỗ trợ thủ tục, thu xếp vốn và ưu đãi về thuế, đất đai; tổ chức các hội nghị kết nối cung - cầu công nghệ, hội thảo phát triển dịch vụ số mới và đào tạo nâng cao năng lực doanh nghiệp trong lập hồ sơ và đàm phán dự án PPP.

UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các sở, ngành xây dựng danh mục dự án đối tác công tư trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; điều phối hợp tác ba bên; thiết lập đầu mối tư vấn và tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh. Các sở, ngành liên quan được giao thực hiện nhiệm vụ theo phạm vi quản lý nhằm triển khai hiệu quả kế hoạch.