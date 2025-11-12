Hai sinh viên Phú Thọ được UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen 12/11/2025 20:48

(PLO)- Việc hai sinh viên của tỉnh Phú Thọ được nhận Bằng khen từ Chủ tịch UBND TP Hà Nội là niềm tự hào của quê hương đất Tổ, góp phần khẳng định hình ảnh thế hệ trẻ năng động, giàu tri thức và khát vọng cống hiến.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định công nhận danh hiệu và khen thưởng 95 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố năm 2025.

Theo đó, mỗi thủ khoa được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội và thưởng 4,5 lần mức lương cơ sở. Kinh phí khen thưởng được trích từ Quỹ Thi đua - Khen thưởng thành phố, giao Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TP Hà Nội thực hiện chi trả.

Danh hiệu “Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện” là phần thưởng cao quý nhằm ghi nhận, tôn vinh nỗ lực học tập, rèn luyện của sinh viên Thủ đô, đồng thời lan tỏa tinh thần hiếu học, sáng tạo và cống hiến của thế hệ trẻ.

Nữ sinh Ngô Thu Hà (bên trái) và Lê Ái Minh. Ảnh: CTV

Trong số các thủ khoa được tuyên dương năm nay, tỉnh Phú Thọ có hai sinh viên tiêu biểu là Ngô Thu Hà, ngành Y khoa, hệ Bác sĩ, Trường Đại học Y Hà Nội và Lê Ái Minh, ngành Quản lý đất đai, Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Thủ khoa Ngô Thu Hà, thủ khoa tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội, nổi bật với thành tích học tập xuất sắc, có nhiều đóng góp trong các hoạt động thiện nguyện, khám chữa bệnh cộng đồng và phong trào sinh viên tình nguyện. Cô là đại diện tiêu biểu của thế hệ bác sĩ trẻ có năng lực và tấm lòng nhân ái.

Còn thủ khoa Lê Ái Minh được mệnh danh là “thủ khoa kép” của Trường Đại học Mỏ - Địa chất khi đồng thời là thủ khoa đầu vào năm 2021 và thủ khoa tốt nghiệp năm 2025. Với điểm trung bình toàn khóa 394/4.00, Ái Minh ghi dấu ấn bằng tinh thần học tập bền bỉ, nhiều giải thưởng nghiên cứu khoa học và hoạt động Đoàn - Hội sôi nổi.

Hai sinh viên của tỉnh Phú Thọ được vinh danh trong lễ tuyên dương năm nay là niềm tự hào của quê hương đất Tổ, góp phần khẳng định hình ảnh thế hệ trẻ năng động, tri thức và khát vọng cống hiến.