Hơn 500 trẻ khuyết tật được khám và phẫu thuật miễn phí tại Phú Thọ 24/11/2025 12:18

(PLO)- Lần đầu tiên tại Phú Thọ, trẻ khuyết tật được thăm khám, phẫu thuật miễn phí với sự tham gia của các chuyên gia y tế đến từ các bệnh viện hàng đầu Việt Nam.

Sáng 24-11, tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, Trung tâm II (Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam), Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup), Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ phối hợp tổ chức khai mạc chương trình khám và phẫu thuật miễn phí cho trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Lãnh đạo Sở Y tế Phú Thọ phát biểu tại lễ khai mạc chương trình khám và phẫu thuật cho trẻ khuyết tật trên địa bàn. Ảnh: PV

Chương trình được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ ngày 10 đến 14-11 khám sàng lọc tại các Trung tâm y tế khu vực trên địa bàn, lựa chọn các trường hợp trẻ khuyết tật đủ điều kiện tham gia chương trình phẫu thuật miễn phí.

Giai đoạn 2 từ ngày 24 đến 28-11, tiến hành phẫu thuật cho các trường hợp trẻ đã có chỉ định tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, đồng thời tiếp tục khám sàng lọc cho các trường hợp chưa được thăm khám.

Phát biểu tại chương trình khai mạc, lãnh đạo Sở Y tế Phú Thọ cho biết đã có trên 500 trẻ em đến khám sàng lọc và được chỉ định phẫu thuật đối với các trường hợp đủ điều kiện.

Quy trình khám được triển khai khoa học, đảm bảo trẻ sau khi sàng lọc sẽ được hội chẩn cùng các chuyên gia. Sau hội chẩn, trẻ được xét nghiệm và thực hiện phẫu thuật khi đủ yếu tố an toàn.

Các chuyên gia thăm khám cho trẻ em khuyết tật ngay sau lễ khai mạc. Ảnh: PV

Cũng trong thời gian này, đội ngũ y, bác sĩ sẽ tiếp tục thăm khám cho những trường hợp chưa được sàng lọc trước đó, bảo đảm tất cả trẻ em khuyết tật đến với chương trình đều có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế nhân đạo.

Tham gia phẫu thuật là đội ngũ Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện tuyến Trung ương như: Bạch Mai, Đa khoa Xanh Pôn, Hữu nghị Việt Đức, Mắt Trung ương, Hữu nghị Việt Tiệp cùng các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ.

Tính đến nay, đã có trên 10.400 trẻ khuyết tật tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước được Trung tâm II phối hợp với các đơn vị phẫu thuật miễn phí.

Năm 2025 là lần đầu tiên chương trình ý nghĩa này được triển khai tại tỉnh Phú Thọ, mở ra cơ hội tiếp cận điều trị cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Không chỉ giúp các em cải thiện sức khỏe, giảm bớt thiệt thòi, chương trình còn đem lại niềm hy vọng cho các gia đình và lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc trong cộng đồng.

Chương trình hướng tới nhiều dạng tật khác nhau như dị tật vùng mặt (sứt môi, hở vòm miệng…), khuyết tật vận động, di chứng sau bỏng, dị tật mắt, tai mũi họng, vùng sinh dục – hậu môn và các khối u lành tính.

Bên cạnh phẫu thuật, chương trình còn hỗ trợ dụng cụ trợ giúp như xe lăn, nẹp chỉnh hình, chân tay giả… cho người bệnh có nhu cầu.