Phú Thọ quyết tâm đưa Bệnh viện Đa khoa tỉnh lên hạng đặc biệt 20/11/2025 10:13

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Trương Quốc Huy vừa có buổi làm việc với Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Phú Thọ nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập BV.

Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy và các đại biểu tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập. Ảnh: BVCC



Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Trương Quốc Huy biểu dương những bước tiến mạnh mẽ về quy mô, chuyên môn và ứng dụng kỹ thuật cao của BV. Đồng thời đề nghị BV tiếp tục đổi mới, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hướng tới mục tiêu trở thành BV hạng đặc biệt, trung tâm y tế của vùng Trung du miền núi phía Bắc.

Trải qua 60 năm hình thành và phát triển, BVĐK tỉnh Phú Thọ không ngừng phát triển toàn diện về quy mô, cơ sở vật chất, đội ngũ nhân lực và năng lực chuyên môn.

Từ một BV quy mô nhỏ, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, đến nay BV đã trở thành BV hạng I tuyến tỉnh với 42 khoa, phòng, trung tâm và hơn 1.500 cán bộ, y bác sĩ, người lao động; quy mô 1.500 giường bệnh, trang thiết bị hiện đại, đội ngũ cán bộ có chuyên môn sâu.

Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy và các đại biểu thăm cơ sở vật chất của BV. Ảnh: BVCC

Đặc biệt, BV đã triển khai nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán và điều trị; công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực được quan tâm, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Hiện BV đã thực hiện được trên 70% kỹ thuật loại đặc biệt, trên 90% kỹ thuật loại 1. Nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu như phẫu thuật tim mạch, ghép tạng; can thiệp não, mạch tim, mạch tạng; phẫu thuật nội soi cột sống; triển khai y học hạt nhân, SPECT/CT; hạ thân nhiệt chỉ huy, ECMO,... triển khai thành công, đem lại lợi ích cho người bệnh.

Tặng hoa chúc mừng BVĐK tỉnh Phú Thọ, Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tựu mà các thế hệ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên BV đã đạt được trong suốt 60 năm qua.

Ông Trương Quốc Huy nhấn mạnh: Trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, đứng trước những thách thức mới, nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của nhân dân ngày càng cao, nhu cầu hội nhập quốc tế ngày càng lớn, đòi hỏi BVĐK tỉnh Phú Thọ phải nỗ lực hơn nữa để trở thành BV hạng đặc biệt, đảm nhận chức năng vùng của khu vực Trung du miền núi phía Bắc.

Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy tặng quà cho bệnh nhân nặng đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Ảnh: BVCC

Để làm được điều đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị lãnh đạo BV phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, tích cực học tập, nghiên cứu, đổi mới toàn diện, không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, tinh thần thái độ phục vụ người bệnh.

Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền giáo dục để mỗi nhân viên y tế nhận thức sâu sắc về ý nghĩa cao quý của nghề nghiệp, có lòng yêu nghề, nâng cao y đức, ứng xử, giao tiếp và tinh thần trách nhiệm, tận tụy cứu chữa người bệnh, coi đây vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm cao quý của người thầy thuốc.

Chú ý tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tiếp cận với khoa học công nghệ hiện đại trong những lĩnh vực mới, chuyên sâu nhằm không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Tiếp tục giữ vững thương hiệu là địa chỉ tin cậy, đáp ứng ngày càng tốt hơn nữa nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong tỉnh và trong khu vực.

Phát huy đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực, tập trung đầu tư phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị khám chữa bệnh theo hướng hiện đại. Ngoài ra, cần tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ, làm chủ các kỹ thuật cao; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý và khám chữa bệnh.

Đồng thời, tranh thủ tối đa sự ủng hộ, hỗ trợ của Bộ Y tế, các BV tuyến trên, các chuyên gia, nhà khoa học; tăng cường hợp tác với các BV trong và ngoài nước trong đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ, đủ sức, đủ tầm, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới của đất nước và nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.