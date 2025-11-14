Công an Phú Thọ triệt phá đường dây tự gây thương tích trục lợi bảo hiểm 14/11/2025 18:57

(PLO)- Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá đường dây tự gây thương tích để trục lợi bảo hiểm nhân thọ do Tạ Minh Châu cầm đầu, số tiền chiếm đoạt hơn 6 tỉ đồng.

Ngày 14-11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp với 5 người, đồng thời tạm giữ 6 người liên quan để điều tra hành vi tự gây thương tích nhằm trục lợi bảo hiểm nhân thọ.

Theo điều tra, Tạ Minh Châu, 30 tuổi, nguyên cán bộ Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê, là đối tượng chủ mưu. Lợi dụng thời gian công tác trong ngành y, am hiểu cấu trúc xương khớp và cơ chế chi trả bảo hiểm đối với các thương tích gãy xương, Châu xây dựng quy trình trục lợi có tổ chức: Vận động mua bảo hiểm, gây thương tích, hợp thức hóa hồ sơ bệnh án.

Tạ Minh Châu tại cơ quan công an. Ảnh: CA



Tài liệu điều tra cho thấy Châu trực tiếp thực hiện hành vi gây thương tích cho người mua bảo hiểm. Cụ thể, người đàn ông này tiêm thuốc mê, rồi dùng kim tiêm, búa, đinh để tác động vào xương người mua bảo hiểm, tạo nên các vết nứt vỡ xương tương tự tai nạn thật.

Sau đó, Châu hướng dẫn dựng hiện trường giả như ngã, trượt chân… để hoàn thiện hồ sơ chi trả. Cách thức này được tính toán nhằm tạo thương tích ở những vị trí có mức bồi thường cao, gây khó khăn cho việc phát hiện gian dối.

Châu câu kết với Nguyễn Thị Hoài Thu cùng nhiều đối tượng khác gồm Nguyễn Anh Dũng, Hà Thành Đạt, Hoàng Văn Trường, Hoàng Văn Thắng, Hoàng Thị Hồng Điệp, Hoàng Thị Linh… Các đối tượng vừa là người tham gia mua bảo hiểm theo hướng dẫn, vừa trực tiếp để Châu gây thương tích nhằm trục lợi.

Hiện trường khu vực các đối tượng tiến hành gây mê và can thiệp xương. Ảnh: CA

Bằng thủ đoạn trên, đường dây đã chiếm đoạt hơn 6 tỉ đồng của nhiều công ty bảo hiểm nhân thọ như Manulife, AIA, Dai-ichi Life, FWD, Sun Life, Chubb Life…, trong đó riêng Manulife bị chiếm đoạt 2,6 tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Tạ Minh Châu, Hoàng Văn Trường, Hoàng Văn Thắng, Hoàng Thị Hồng Điệp và Nguyễn Anh Dũng; đồng thời tạm giữ 6 đối tượng liên quan để phục vụ điều tra.

Vụ án đang được mở rộng, làm rõ vai trò của từng đối tượng.