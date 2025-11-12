VỤ ĐÁNH BẠC NGÀN TỈ Ở KHÁCH SẠN PULLMAN: Cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ bị phạt 3 năm 6 tháng tù về tội đánh bạc 12/11/2025 17:42

(PLO)- Theo HĐXX, các bị cáo đều nhận thức đánh bạc là vi phạm pháp luật nhưng vẫn vi phạm; do đó cần có hình phạt phù hợp với hành vi của từng bị cáo.

Ngày 12-11, TAND TP Hà Nội tuyên án đối với 141 bị cáo trong vụ án đánh bạc tại King Club, tầng 1 khách sạn Pullman.

Ở tội tổ chức đánh bạc, HĐXX quyết định xử phạt bị cáo Cho Choon Keun mức án 4 năm tù, bị cáo Choi Jin Book 3 năm 6 tháng tù, bị cáo Shim Hawn Hee 2 năm tù.

Bị cáo Phan Trường Giang (giám đốc chi nhánh Công ty Việt Hải Đăng) 30 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Đình Lâm (phó tổng giám đốc Công ty Việt Hải Đăng) 3 năm tù cho hưởng án treo.

Cả 5 bị cáo đều bị HĐXX áp dụng hình phạt bổ sung 100 triệu đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: HOÀNG HUY

Ở tội đánh bạc, bị cáo Bùi Văn Huynh, người đánh bạc với tổng số tiền nhiều nhất (hơn 16 triệu USD), bị xử phạt 4 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Hồ Đại Dũng (cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ) bị xử phạt 3 năm 6 tháng tù. Bị cáo Dũng đánh bạc 95 lần với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là hơn 7 triệu USD. Bị cáo Dũng xin xét xử vắng mặt ngay từ đầu phiên tòa.

Bị cáo Ngô Ngọc Đức (cựu bí thư Thành ủy Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình cũ) bị xử phạt 3 năm tù. Bị cáo Đức đánh bạc 74 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền hơn 4,2 triệu USD.

Theo HĐXX, đây là vụ án được dư luận quan tâm, hành vi của các bị cáo là nghiêm trọng, các bị cáo đánh bạc thuộc nhiều thành phần trong xã hội. Một số bị cáo còn bị khởi tố trong vụ án khác, có bị cáo lớn tuổi, có người trẻ tuổi...

Các bị cáo đều nhận thức đánh bạc là vi phạm pháp luật nhưng vì ham chơi các bị cáo vẫn đánh bạc; do đó cần có hình phạt phù hợp với hành vi của từng bị cáo.

Xét các tình tiết giảm nhẹ, theo HĐXX, trừ hai bị cáo đang bỏ trốn, các bị cáo còn lại đều ăn năn, hối cải, một số bị cáo phạm tội lần đầu, ít nghiêm trọng, một số bị cáo có thành tích trong công tác, một số bị cáo có người thân có công với cách mạng.

Một số bị cáo như Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Book, Phan Trường Giang… tích cực hợp tác với CQĐT, tự nguyện nộp tiền khắc phục một phần hậu quả vụ án.

Các bị cáo Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Book là quản lý tại King Club. Ba bị cáo thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành và giám sát thu, chi, xem xét và quyết định cho người Việt Nam và câu lạc bộ King Club, đánh bạc trái phép.

Các bị cáo này tuy không hưởng lợi nhưng đều giữ vai trò chính trong vận hành hoạt động của câu lạc bộ hàng ngày, là đồng phạm giúp sức tích cực cho Kim In Sung (đã xuất cảnh, không ở Việt Nam, đang bị truy nã).

Bị cáo Phan Trường Giang là giám đốc chi nhánh, dù không phải là người đầu tiên tổ chức hoặc chỉ đạo nhưng đã tham gia điều hành hoạt động của casino. Bị cáo trực tiếp ký các hợp đồng thuê nhân viên đồng thời chỉ đạo nhóm nhân viên người Việt Nam thực hiện các công việc hàng ngày để duy trì hoạt động của casino vì vậy bị cáo giữ vai trò thứ 3 sau nhóm các bị cáo người Hàn Quốc.

Bị cáo Nguyễn Đình Lâm, phó tổng giám đốc Công ty Việt Hải Đăng, biết rõ hoạt động hành vi tổ chức đánh bạc là trái phép nhưng vẫn tham gia vào việc quản lý điều hành và tạo điều kiện cho hoạt động của kinh doanh giúp tổ chức đánh bạc để thu lợi bất chính.

Theo hồ sơ vụ án, lợi dụng sơ hở công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng trong việc thực hiện các quy định của Nghị định 121/2021 về trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, từ ngày 4-2-2024 đến ngày 22-6-2024, nhóm bị cáo đã tổ chức cho hàng trăm người Việt Nam đánh bạc trái phép tại King Club.

Các bị cáo ở tội đánh bạc đều là người Việt Nam, đều biết và nhận thức rõ các quy định của pháp luật cấm người Việt Nam đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng.

Tuy nhiên, họ vẫn thực hiện hành vi đánh bạc thắng, thua với người quản lý vận hành King Club thông qua các máy trò chơi điện tử có thưởng.

Tổng số tiền cộng dồn mà các bị cáo trong vụ án sử dụng đánh bạc là hơn 100 triệu USD (tương đương hơn 2.500 tỉ đồng).