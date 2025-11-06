Đánh bạc 10 triệu USD, ra tòa nói bị u mê, đang ăn chay hướng thiện... 06/11/2025 14:53

(PLO)- Bị cáo Vũ Phong, đánh bạc với tổng số tiền hơn 10 triệu USD, nói rằng bản thân là nạn nhân, bị dụ dỗ đánh bạc, vi phạm lần đầu, ăn chay để hướng thiện, mong được xem xét.

Ngày 6-11, TAND Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm 141 bị cáo vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc, xảy ra tại câu lạc bộ King Club, tầng 1 khách sạn Pullman, với phần tranh luận.

HĐXX tiếp tục nghe các bị cáo, luật sư trình bày quan điểm bào chữa; nghe đại diện VKS tranh luận, đối đáp bảo vệ quan điểm truy tố.

Trong phần tự bào chữa, bị cáo Vũ Phong trình bày, bản thân bị rủ rê để chơi. Vì đam mê và muốn gỡ gạc bị cáo đã lao vào dẫn đến khánh kiệt. Lý giải cho những lần “đốt” cả trăm ngàn USD, bị cáo cho hay, ở King Club có nhiều vourcher nên “bị cáo bị u mê”.

“Tôi bị dụ dỗ, tôi là nạn nhân, bị hại. Vì thế, mức án đề nghị là quá cao so với các bị cáo khác”, bị cáo Phong trình bày.

Ông Phong nói hơn 17 tháng bị tạm giam nên chưa có cơ hội khắc phục một phần hậu quả, hiện bị cáo chưa liên lạc được với gia đình để nộp tiền khắc phục.

Đại diện VKS tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Bị cáo Phong cũng trình bày tình tiết gia đình có công với cách mạng, bị cáo đã thành khẩn, khai báo trung thực, mong cơ quan công tố xem xét lại mức án đề nghị.

“Sau 17 tháng tôi bị xuống sức nhiều, ăn chay để hướng thiện. Mong tòa xem xét cho hoàn cảnh của tôi. Đây là lần vi phạm pháp luật đầu tiên của tôi, do nhận thức chưa đầy đủ”, bị cáo Phong trình bày.

Theo cáo buộc, bị cáo Vũ Phong mở thẻ tên Mr Tom, ID 100932 để đánh bạc tại King Club. Từ ngày 4-2 đến tháng 10-6-2024, bị cáo đã đánh bạc 100 lần bằng hình thức chơi Slot, Baccarat, với tổng số tiền giao dịch là hơn 10,7 triệu USD.

Lần chơi nhiều nhất của bị cáo là gần 480.000 USD (tương đương hơn 11,5 tỉ đồng) và thua hơn 1,4 triệu USD (tương đương hơn 34,1 tỉ đồng). Với cáo buộc này, VKS đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Phong 5 năm - 5 năm 6 tháng tù giam tội đánh bạc.

Trước phần bào chữa trên của bị cáo Phong, đại diện VKS cho hay, mong muốn khắc phục hậu quả sẽ được HĐXX ghi nhận. Tuy nhiên, đến thời điểm này, bị cáo Phong chưa có một động thái nào để cơ quan công tố xem xét. Song trong thời gian HĐXX nghị án, nếu bị cáo nộp thêm các giấy tờ liên quan thì cũng sẽ được xem xét.

Số tiền Vũ Phong đánh bạc đặc biệt lớn, đứng thứ hai trong vụ án. Bản thân bị cáo chỉ có một tình tiết giảm nhẹ nên VKS đã đề nghị mức án trên.

Ngoài ra, bị cáo còn đang bị tạm giam, liên quan đến một vụ án khác. Theo hồ sơ, bị cáo Phong đang bị Công an Hà Nội điều tra về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cũng tại tòa, bị cáo Nguyễn Thị Nguyên trình bày bản thân đang chăm sóc 3 con còn đang tuổi ăn học và nuôi mẹ già. Bị cáo bị VKS đề nghị mức án 24 tháng - 30 tháng tù giam về tội đánh bạc. Bị cáo xin HĐXX xem xét cho bị cáo được hưởng án treo.

Theo cáo buộc, bị cáo Nguyễn Thị Nguyên mở thẻ với tên Mrs Elisa vào ngày 17-1-2023. Từ ngày 8-2-2024 đến ngày 23-5-2024, bị cáo đánh bạc 65 lần bằng hình thức Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền hơn 220.000 USD. Lần chơi nhiều nhất của bị cáo là hơn 19.000 USD, bị cáo thua hơn 41.000 USD.

Với bị cáo Nguyên, VKS cho hay quá trình cơ quan chức năng điều tra vụ án, bị cáo Nguyên đã trốn truy nã, gây khó khăn cho quá trình điều tra. Tuy nhiên, khi bị cáo ra đầu thú, cơ quan chức năng cũng đã khoan hồng.

VKS đã vận dụng tối đa các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để đưa ra đề nghị các mức án trên với các bị cáo trong đó có Nguyên.