Vụ đánh bạc tại King Club: Bị cáo xin được tuyên phạt tiền vì có nhiều đóng góp cho xã hội 05/11/2025 18:29

(PLO)- Bị cáo Lê Vỹ trình bày nhiều thành tích, đóng góp để xin HĐXX được tuyên hình phạt tiền là hình phạt chính.

Ngày 5-11, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử 141 bị cáo trong vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc tại King Club, tầng 1 khách sạn Pullman, Hà Nội.

HĐXX nghe các bị cáo, luật sư trình bày quan điểm bào chữa.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Hoàng Huy

Đem thành tích ra để xin giảm nhẹ hình phạt

Theo cáo buộc, trong vụ án này, bị cáo Bùi Văn Long đã đánh bạc 91 lần với tổng số tiền hơn 2 triệu USD. Lần đánh bạc lần nhiều nhất hơn 70.000 USD, bị thua hơn 99.000 USD.

VKS đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo Long mức án 30-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Luật sư bào chữa nói ông Long là người Việt Nam định cư tại nước ngoài, đã được cấp thẻ cư trú lâu dài tại Đức, đã sinh sống tại nước ngoài nhiều năm nên không nắm được các quy định pháp luật Việt Nam.

Trước khi chơi đánh bạc tại khách sạn Pullman, bị cáo có hỏi nhân viên của King Club thì họ bảo việc chơi đánh bạc tại đây không vi phạm pháp luật. Khi bị cáo Long biết việc đánh bạc là vi phạm thì bị cáo đã ra khai báo, thể hiện ăn năn hối cải.

Luật sư cũng trình bày ông Long đã hơn 60 tuổi, đang bị bệnh tật, ốm đau, vợ con đều đang ở nước ngoài và xin HĐXX cho bị cáo được hưởng khoan hồng, được áp dụng hình phạt tiền.

Bị cáo Lê Vỹ mở thẻ ngày 22-12-2022 với tên Mr Benji. Từ tháng 2 đến tháng 5-2024, bị cáo đánh bạc 9 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền hơn 2 triệu USD. Lần chơi nhiều nhất là hơn 15 tỉ đồng, bị cáo thua 10 tỉ đồng. Ông Vỹ bị đại diện VKS đề nghị HĐXX xử phạt 24- 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Bào chữa cho thân chủ của mình, luật sư của ông Vỹ không tranh luận về tội danh, chỉ trình bày về bối cảnh phạm tội của bị cáo.

Theo luật sư, thời điểm đó, ông Vỹ phải đưa vợ đi điều trị bệnh. Trong khi căng thẳng, ông Vỹ nhận được sự mời chào của King Club nên đã đến chơi bạc. Đến nay, Ông Vỹ rất ân hận về hành vi phạm tội của mình.

Luật sư đề nghị HĐXX ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, tự nguyện khắc phục hậu quả 50 triệu đồng, có nhiều thành tích, từng được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công, được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen, được nhận giải thưởng Bạch Thái Bưởi, là doanh nhân xuất sắc, thành đạt, có đóng góp lớn cho xã hội và cộng đồng.

Doanh nghiệp Phú Tài mà ông Vỹ từng là Chủ tịch HĐQT có đóng cho nhà nước, từng lọt vào top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, top 1.000 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam, là doanh nghiệp đã nỗ lực vượt khó, có đóng góp cho nhà nước, tạo công ăn việc làm cho trên 7.000 lao động…

Theo luật sư, việc xử lý nghiêm đối với các bị cáo là cần thiết, nhưng với ông Vỹ, việc phạt tiền là đã đủ răn đe đối với bị cáo.

Bị cáo Nguyễn Quốc Khánh bị cáo buộc đánh bạc 58 lần với số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là hơn 979.000 USD, bị thua hơn 52.000 USD. Ông Khánh bị đại diện VKS đề nghị tuyên phạt mức án 24- 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Bào chữa cho ông Khánh, luật sư nêu các tình tiết giảm nhẹ như bị cáo có nhiều thành tích, được khen thưởng, doanh nghiệp của bị cáo là doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh Bắc Ninh cũ.

Hối hận vì làm gia đình, cơ quan xấu hổ

Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đình Lâm, luật sư trình bày về tính chất, mức độ hành vi phạm tội và mong Tòa xem xét lại.

Theo luật sư, tại hợp đồng quản lý và vận hành CLB Doanh nghiệp Việt kiều có quy định, Bên B (Hàn Quốc) có trách nhiệm chấp hành mọi quy định của Pháp luật Việt Nam và tự chịu trách nhiệm toàn bộ các hoạt động kinh doanh của mình theo Pháp luật Việt Nam.

Như vậy, ông Lâm không phải là người giữ vai trò chính trong hoạt động tổ chức đánh bạc. Vì vậy, luật sư đề nghị Tòa giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho ông Lâm.

Luật sư cũng trình bày về các tình tiết giảm nhẹ như bị cáo nhiều bệnh, tắc động mạch vành, u tuyến giáp, tiểu đường, huyết áp.

Ngoài các tình tiết giảm nhẹ mà VKS áp dụng cho ông Lâm, luật sư trình bày thêm ông Lâm đang trực tiếp thờ cúng anh trai là liệt sỹ. Cùng với đó, ông Lâm có nhiều bệnh nặng, bị tắc động mạch vành phải đặt 3 stent nhưng sức khỏe không đảm bảo, u tuyến giáp, huyết áp, tiểu đường, bị khó thở, chóng mặt, tay chân bủn rủn…

Ông Lâm đã bị tạm giam hơn 8 tháng, luật sư đề nghị HĐXX xem xét và quyết định mức án cho ông Lâm thấp hơn mức đề nghị của VKS là 30-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Theo cáo buộc, Nguyễn Đình Lâm là Phó TGĐ Công ty Việt Hải Đăng. Bị cáo biết Kim In Sung cho người Việt Nam đánh bạc trái phép tại King Club nhưng vẫn tham gia quản lý hoạt động tại đây. Do đó, bị cáo có vai trò đồng phạm giúp sức ở tội tổ chức đánh bạc.

Trước đó, tự bào chữa, bị cáo Ngô Ngọc Đức, cựu bí thư Thành ủy Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (cũ) nói bản thân vô cùng ân hận và xin lỗi cơ quan, gia đình vì đã đem lại nỗi buồn, nỗi xấu hổ. Ông Đức nói ban đầu do tò mò, sau cũng có một phần ham chơi. Bị cáo chơi một mình, không lôi kéo bất kỳ ai tham gia.

Ông Đức trình bày hoàn cảnh khó khăn, vợ từng bị phạt tù trong vụ án đăng kiểm, vừa được đặc xá, mẹ già bị đột quỵ 3 năm ăn nằm tại chỗ và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Ông Ngô Ngọc Đức bị VKS đề nghị xử phạt 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù về tội đánh bạc. Theo cáo buộc, ông Đức mở thẻ ngày 25-6-2022 với tên "Mr Lucky One", đánh bạc tổng 74 lần trong 4 tháng giữa năm 2024, chơi các trò Slot, Roulette, Bacarat.

Ông Đức đánh bạc với tổng số tiền hơn 4,2 triệu USD, lần chơi nhiều nhất là 5,5 tỉ đồng, ít nhất 17 triệu đồng.