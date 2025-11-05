Cựu cán bộ TAND Tối cao bị cáo buộc lừa đảo sau khi nhận hơn 20 tỉ đồng, liên quan 1 vụ tranh chấp kinh doanh 05/11/2025 17:16

(PLO)- Có 3 nhân viên hỗ trợ đếm tiền, bỏ vào 2 thùng bìa carton rồi cùng hai bị cáo khác đưa vào ghế sau ô tô của bị cáo Lê Nam (cựu cán bộ TAND Tối cao).

Ngày 5-11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Thị Hạnh, Lê Nam (cựu cán bộ làm việc TAND Tối cao), Nguyễn Việt Anh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị hại trong vụ án là bà Nguyễn Thị Xuân H, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Tân Hưng Phát.

Theo cáo trạng, đầu tháng 8-2023, bà H cùng con dâu làm đơn tố giác vợ chồng Nguyễn Thúy Hạnh và Nguyễn Đình Nghĩa; Lê Nam; Nguyễn Việt Anh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của họ.

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định, tranh chấp kinh doanh thương mại giữa Công ty Tân Tân và Công ty Tân Hưng Phát do bà H làm Giám đốc đang được TAND quận 1 cũ, TP.HCM thụ lý giải quyết.

Các bị cáo Nguyễn Thị Hạnh, Lê Nam, Nguyễn Việt Anh không có chức năng, nhiệm vụ trong việc giải quyết tranh chấp này.

Tuy nhiên, Nguyễn Việt Anh đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết, biết bà H đang cần nhờ tác động để giải quyết nhanh vụ kiện lấy lại tài sản về cho Công ty Tân Hưng Phát nên đã đưa ra thông tin gian dối có quan hệ với lãnh đạo cấp cao sẽ giải quyết được công việc cho bà H thắng kiện.

Cựu cán bộ Tòa án bị cáo buộc nhận 20 tỉ đồng trong thùng carton. Ảnh: Minh họa

Việt Anh đã giới thiệu vợ chồng Hạnh - Nghĩa cho bà H. Tin tưởng Việt Anh, bà H đã đưa 10 tỉ đồng để Việt Anh đi quan hệ lo việc.

Từ ngày 21-12-2021 đến ngày 5-1-2022, bà H đã đưa cho Thúy Hạnh tổng số tiền 48 tỉ đồng để Thúy Hạnh giúp mình.

Về phần mình, sau khi nhận tiền, Thúy Hạnh đã liên hệ nhờ và đưa cho bị cáo Nguyễn Thị Hạnh tổng số 41 tỉ đồng từ nguồn tiền do bà H chuyển.

Sau khi nhận tiền, Nguyễn Thị Hạnh không tiến hành liên hệ, làm việc với cơ quan chức năng có thẩm quyền để thực hiện ủy quyền đã ký kết với Công ty Tân Hưng Phát mà câu kết với Lê Nam.

Theo cáo buộc, thông qua một số bạn bè quen biết, Nguyễn Thị Hạnh được giới thiệu gặp Lê Nam (cựu cán bộ TAND Tối cao) giúp giải quyết công việc giữa Công ty Tân Tân và Công ty Tân Hưng Phát.

Bị cáo Nam hứa hẹn sẽ giải quyết được việc, xử cho thắng kiện và “nếu muốn giải quyết thì phải xử lý ngay”.

Do Lê Nam yêu cầu đưa 11 tỉ đồng để giải quyết công việc, bị cáo Nguyễn Thị Hạnh thông báo yêu cầu Nguyễn Thúy Hạnh đưa số tiền này.

Nhận tiền từ Nguyễn Thúy Hạnh (có viết giấy biên nhận), bị cáo Hạnh giao 6 tỉ đồng cho Lê Nam trong khuôn viên dưới khu vực sân của TAND Tối cao nhưng không có người chứng kiến, không viết giấy.

Còn 5 tỉ đồng, Hạnh chi tiêu cá nhân và thỏa thuận sang tên 2 thửa đất cho Lê Nam bù vào 5 tỉ đồng này.

Thời gian sau, bị cáo Nam yêu cầu đưa thêm 20 tỉ đồng để giải quyết công việc thì bị cáo Nguyễn Thị Hạnh báo cho Lê Nam đến Công ty Vietshine của Nguyễn Thúy Hạnh nhận tiền.

Ngày 25-5-2022, Lê Nam đến, đỗ xe ở lề đường, trước sảnh tòa nhà. Có 3 nhân viên của Công ty Vietshine hỗ trợ đếm tiền, bỏ vào 2 thùng bìa carton rồi cùng Nguyễn Thúy Hạnh, bị cáo Nguyễn Thị Hạnh bê thùng tiền xuống, đưa vào ghế sau xe ô tô của Nam.

Nhận tiền xong, bị cáo Nam đi luôn, không viết giấy tờ gì và nói thời gian giải quyết công việc từ 6 tháng đến 1 năm.

Như vậy, Nguyễn Thị Hạnh đã chuyển cho Lê Nam 20 tỉ đồng và chuyển nhượng 2 thửa đất tại Hà Nội mang tên Nguyễn Thị Hạnh giá trị là 5 tỉ đồng, tổng thành 25 tỉ đồng.

Sau khi nhận tiền Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Thị Hạnh, Lê Nam không thực hiện như cam kết, thỏa thuận mà chiếm đoạt tổng số tiền gần 48 tỉ đồng của bà H. Trong đó Việt Anh chiếm đoạt 10 tỉ đồng, Nguyễn Thị Hạnh chiếm đoạt gần 13 tỉ đồng, Lê Nam chiếm đoạt 25 tỉ đồng.

Phiên tòa đang diễn ra...