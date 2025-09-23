Nhóm bị cáo thuê toàn xe sang, lập web chứng khoán để lừa đảo hơn 11 tỉ đồng 23/09/2025 16:22

(PLO)- Nhóm của Đức thuê toàn xe sang, lập web chứng khoán quốc tế thực hiện 12 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 11,2 tỉ đồng của các bị hại...

Ngày 23-9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Bùi Trung Đức (ngụ TP.HCM) 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng tội danh, 18 bị cáo khác bị tuyên phạt mức án từ 11 - 16 năm tù.

Theo hồ sơ vụ án, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, nhiều người câu kết với nhau để tạo lập quản lý, điều hành các trang web có tên tiếng Anh giống với các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, dụ dỗ các bị hại chuyển tiền tham gia đầu tư và chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Cụ thể, từ năm 2022, bị cáo Bùi Trung Đức cùng một số cá nhân (chưa xác định được nhân thân) thành lập nhiều công ty và tuyển dụng nhân viên. Các công ty này không được cấp giấy phép hoạt động chứng khoán nhưng nhóm của bị cáo Đức vẫn điều hành nhân viên hoạt động trong lĩnh vực tư vấn chứng khoán, tài chính… lôi kéo khách hàng tham gia.

Các bị cáo tạo lập, quản lý các trang web như ZenoMarkets, Londonex, CHMarkets, TradeTime, LPLtrade, DexInvesting để mọi người lầm tưởng là chứng khoán quốc tế.

Bản chất các trang web trên được lập trình sẵn, không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới, mỗi sàn giao dịch đều được kết nối với ứng dụng MetaTrader (MT4, MT5). Tiền khách hàng nạp vào đều nằm trong các tài khoản do các bị cáo đăng ký mở tại các ngân hàng dưới tên các công ty.

Thực chất khi tham gia, khách hàng chơi với chủ sàn (admin). Nếu khách hàng thua thì chủ sàn được hưởng tiền đó. Ban đầu khách hàng sẽ được nhóm bị cáo cho thắng vài lệnh với số tiền nhỏ, có thể rút về tài khoản. Sau đó, khách hàng tiếp tục nạp tiền thì sẽ bị thua sạch.

Để thực hiện hành vi, nhóm bị cáo mở 27 công ty, sử dụng 3 công ty để tuyển dụng nhân sự; dùng 2 công ty để ký hợp đồng cung cấp thuê máy chủ, thuê các đầu số điện thoại. Ngoài ra, nhóm này lập ra 7 công ty đăng ký mở 9 tài khoản ngân hàng; thành lập 16 công ty khác nhau để thuê 15 văn phòng rải khắp TP.HCM và Bình Dương cũ.

Các văn phòng làm việc không treo biển, nhân viên được cấp tài khoản mang tên giả. Các nhân viên được quán triệt là không tiếp xúc, gặp gỡ người khác trong thời gian làm việc, không ra khỏi văn phòng khi không có việc cấp bách.

Bộ phận nhân sự bố trí máy tính xách tay, tai nghe, cơm trưa đến tận nơi cho nhân viên. Các nhân viên đi làm không sử dụng xe công nghệ để tránh bị lộ vị trí văn phòng làm việc.

Các nhân viên sale được tuyển dụng không cần bằng cấp, không được đào tạo về chứng khoán cổ phiếu mà làm theo kịch bản có sẵn để dụ dỗ khách hàng.

Bị cáo Đức là người quản lý, điều hành mọi hoạt động. Đức yêu cầu nhân viên tự học, nâng cao kỹ năng thông qua việc nghe các file ghi âm những lần Đức trực tiếp thuyết trình, các cuộc hội thoại mẫu, kịch bản sẵn…

Quá trình điều tra xác định, Phó Đức Nam (còn gọi là "Mr Pips", SN 1994, ở TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) quản lý nhóm tra cứu (checkbill) nhằm điều phối dòng tiền qua tài khoản ngân hàng sau khi nhận tiền từ các bị hại.

Nhóm của Đức thực hiện 12 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 11,2 tỉ đồng của các bị hại. Trong đó, Đức hưởng lợi hơn 1,3 tỉ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Đức khai chỉ làm thuê cho công ty, không biết đây là hoạt động lừa đảo, được công ty phổ biến phải thuê xe sang để nhân viên mới yên tâm đi theo, mọi việc bị cáo đều làm theo quy định công ty.

Đa số các bị cáo còn lại thừa nhận hành vi và khai tuổi đời còn trẻ, thiếu hiểu biết và kinh tế khó khăn nên đi làm nghề này.

Về 5 chiếc chìa khóa siêu xe thuộc các dòng Mercedes, Ferrari, Porsche mà Đức cầm khi bị bắt giữ, bị cáo Đức khai “toàn xe đi mượn”.

Trong vụ án này, Phó Đức Nam (SN 1994) và Lê Khắc Ngọ (SN 1990) cùng rất nhiều người khác có liên quan, nhưng chưa đủ căn cứ xử lý nên Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tách hành vi, tài liệu, tiếp tục xác minh xử lý sau.

HĐXX cho hay đã có giấy triệu tập Mr Pips Phó Đức Nam ra tòa nhưng nhân vật này không có mặt (Phó Đức Nam đã bị bắt trong vụ án khác-PV).

Về Mr Pips Phó Đức Nam, bị cáo Đức khai chỉ biết là người cùng công ty, có đi ăn uống cùng nhưng không nói chuyện với nhau về công việc. Bản thân bị cáo không nhận chỉ đạo, cũng không làm việc với Mr Pips.