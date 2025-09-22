Cái kết đắng cho người hét giá 'chạy án' 2 tỉ đồng 22/09/2025 21:23

(PLO)- Bị cáo "nổ" bản thân có người nhà làm lãnh đạo các cơ quan tố tụng, có thể xin giảm nhẹ án và "hét giá" chạy án là 2 tỉ đồng...

Ngày 22-9, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Hải Đông 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, Đông và Nguyễn Thị Hải Lý quen biết nhau. Sau đó, Lý đã trao đổi với Đông về trường hợp của chị Vy Thị T, người đang có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách thửa đối với thửa đất có diện tích 1.200 m2 đứng tên ông Trần Văn C ở Hà Nội.

Bị cáo Đông tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Bị cáo Đông hứa hẹn sẽ chuyển đổi được mục đích sử dụng đất, tách thửa, cấp sổ hồng cho thửa đất trên với chi phí 700 triệu/1 sổ, đưa trước 1,5 tỉ đồng.

Để chị T tin tưởng, khi nói chuyện, Lý giới thiệu có quen biết Lê Hải Đông và nói dối Đông hiện là Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, có khả năng làm được sổ hồng với chi phí 750 triệu đồng/sổ, sau 3 tháng sẽ có sổ.

Vì thế, chị T ký thỏa thuận để Lý làm thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa, cấp thành 6 sổ hồng với chi phí 750 triệu đồng/sổ. Sau đó, chị T đã nhiều lần chuyển cho Lý gần 1 tỉ đồng.

Ngày 6-12-2021, chị T gặp bị cáo Đông tại nhà Lý. Tại đây, Lý vẫn giới thiệu Đông là lãnh đạo UBND TP Hà Nội. Sau khi được Đông hướng dẫn khai thông tin, ký tên trên một số tài liệu để nộp hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ…, chị T đã đưa tiền cho Đông.

Cùng thời gian này, con trai ông C bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc khởi tố, bắt tạm giam về tội mua bán trái phép chất ma túy, chuẩn bị xét xử.

Khi đó, Đông giới thiệu với Lý, bản thân có người nhà làm lãnh đạo VKSND tỉnh Vĩnh Phúc, có thể giảm án cho con ông C.

Tiếp đó, Lý giới thiệu với ông C, chị T rằng bản thân Lý và Đông có quan hệ quen biết với lãnh đạo TAND Tối cao, lãnh đạo VKSND Tối cao, có thể giúp xin cho con ông C bị xử phạt khoảng 7 năm tù, chi phí 2 tỉ đồng.

Được ông C nhờ, chị T ứng tiền đưa cho trước cho Lý 200 triệu đồng. Sau đó, chị T đi cùng Lý và Đông đến gặp lãnh đạo VKSND tỉnh Vĩnh Phúc để xin giảm án. Tuy nhiên, khi đến TP Vĩnh Yên, Đông yêu cầu đưa tiền cho mình đi gặp riêng. Do đó, chị T đưa 300 triệu đồng.

Tuy nhiên, con ông C bị đưa ra xét xử, tuyên phạt 17 năm tù và ông C biết không có ai liên hệ xin giảm án cho con mình.

Đến tháng 2-2022, chị T nhiều lần liên lạc với Lý, Đông để hỏi tiến độ công việc làm sổ hồng.

Lý đưa ra các lý do để trì hoãn còn Đông cam kết hồ sơ đã được gửi đến bộ phận một cửa UBND TP Hà Nội, Đông đã ứng 17 triệu đồng tiền thuế đất; đến tháng 6-2022 chị T sẽ nhận được thông báo nộp thuế đối với 3 thửa đất trước.

Tháng 5-2022, chị T nhận được thông tin Nguyễn Thị Hải Lý bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lúc này, chị T yêu cầu trả lại tiền thì bị cáo hứa hẹn nhưng sau đó cắt liên lạc.

Do đó, chị T làm đơn tố giác ra cơ quan công an. Tuy nhiên, bị cáo Đông đã bỏ trốn, đến ngày 17-5-2024 thì ra đầu thú.

Cơ quan chức năng xác định tổng số tiền Đông chiếm đoạt của chị T là 1,8 tỉ đồng.

Nguyễn Thị Hải Lý đã bị TAND TP Hà Nội xét xử, tuyên phạt mức án tương xứng với hành vi phạm tội đã gây ra.