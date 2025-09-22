1.425 người bị lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh giả 22/09/2025 14:38

(PLO)- 1.425 người được cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức "Cambridge International" không biết chứng chỉ mang tên tổ chức này là giả...

Ngày 22-9, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Văn Vàng (cựu phó viện trưởng Viện nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục, thuộc Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam), Lương Việt Anh (cựu viện trưởng Viện nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục, thuộc Hội khoa học tâm lý - giáo dục Việt Nam) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo Nguyễn Văn Giảng (kinh doanh tự do), Nguyễn Trường Doanh, Trần Trọng Đại, Nguyễn Minh Yến, Hoàng Thị Quỳnh Anh (đều có nghề nghiệp tự do) cũng bị xét xử về cùng tội danh.

Tuy nhiên, phiên tòa phải tạm hoãn do vắng mặt một số người liên quan và 2 bị cáo được tại ngoại.

Trước đó, vào tháng 6-2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo tố giác về hành vi phạm tội của các bị cáo trong việc sử dụng tổ chức Cambridge International không có thật để tổ chức thi, cấp chứng chỉ tiếng Anh khung tham chiếu Châu Âu (CEFR) cho nhiều người.

Từ kết quả giải quyết tin báo tố giác về tội phạm, ngày 21-6-2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để điều tra.

Vật chứng thu giữ trong vụ án gồm 1.425 chứng chỉ mang tên tổ chức Cambridge International và nhiều tài liệu, vật chứng liên quan khác.

Kết quả điều tra cho thấy năm 2021, bị cáo Lê Văn Vàng tự nghĩ ra tên tổ chức Cambridge International với mục đích ban đầu để tổ chức các khóa học bồi dưỡng tiếng Anh cho người có nhu cầu. Nhưng do dịch Covid-19 nên chưa triển khai thực hiện được.

Sau đó, ông Vàng trao đổi với bị cáo Lương Việt Anh tổ chức các lớp thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ Cambridge English cho người có nhu cầu bằng danh nghĩa liên kết giữa tổ chức Cambridge International và Viện Nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục thuộc Hội Khoa học tâm lý - giáo dục Việt Nam do ông Lương Việt Anh là Viện trưởng.

Để thực hiện, ông Vàng tự soạn thảo tài liệu tiếng Anh có tiêu đề “Letter of Acceptance” đề ngày 21-5-2021, được dịch ra tiếng Việt là “Thư chấp thuận”, nội dung: “Chúng tôi viết thư này nhằm xác nhận rằng, kể từ 1-6-2021, Viện Nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục (ICD) chính thức trở thành đơn vị ủy thác độc quyền của Trung tâm Cambridge International tại Việt Nam để triển khai các chương trình tiếng Anh theo khung tham chiếu Châu Âu…”

Sau đó ông Vàng tự ký tên Max Mooney - Giám đốc đại diện toàn cầu Cambridge International Center, Nottingham shire, Vương Quốc Anh” và đóng dấu tròn.

Dấu này được ông Vàng đặt mua trên mạng Internet cùng với dấu logo dập nổi có nội dung: “Cambridge International CEFR” với giá 1,5 triệu đồng.

Tiếp đó, bị cáo Lương Việt Anh xây dựng trang web, tổ chức quảng cáo và tổ chức thi dưới hình thức online cho các thí sinh có nhu cầu lấy chứng chỉ, bắt đầu thi online từ ngày 25-9-2022 cho đến khi bị CQĐT phát hiện vào ngày 18-6-2023.

Từ tháng 9-2022 đến tháng 6-2023, các bị cáo dùng danh nghĩa tổ chức Cambridge International không có thật, hợp tác với Viện Nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục thuộc Hội Khoa học tâm lý - giáo dục Việt Nam để quảng cáo, thu gom hồ sơ, tiền của 1.425 thí sinh đăng ký thi cấp chứng chỉ tiếng Anh các loại mang tên tổ chức Cambridge International để chiếm đoạt hơn 2,1 tỉ đồng của các thí sinh.

Về số tiền hưởng lợi, bị cáo Lê Văn Vàng được hưởng lợi 600 triệu đồng; bị cáo Lương Việt Anh hưởng lợi 500 triệu đồng; Nguyễn Văn Giảng hưởng lợi 150 triệu đồng; Trần Trọng Đạt hưởng lợi 425 triệu đồng; Nguyễn Trường Doanh hưởng lợi 20 triệu đồng; Nguyễn Minh Yến hưởng lợi hơn 346 triệu đồng; Hoàng Thị Quỳnh Anh hưởng lợi 120 triệu đồng.

Kết quả xác minh của CQĐT cho thấy trong danh sách các đơn vị được Bộ GD&ĐT phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài, không có thông tin tổ chức mang tên Cambridge International liên kết với Viện Nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục, thuộc Hội khoa học tâm lý - giáo dục Việt Nam.

1.425 cá nhân được cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International đều khai không biết chứng chỉ Tiếng Anh được cấp mang tên tổ chức này là giả và có 257 thí sinh có yêu cầu được trả lại số tiền đã nộp là gần 1 tỉ đồng. Số thí sinh còn lại không yêu cầu nhận lại số tiền đã nộp.