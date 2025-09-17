Những điều còn chưa rõ trong vụ án giết người từ 40 năm trước ở Hà Nội 17/09/2025 18:55

(PLO)- Thêm một lần nữa, Tòa án trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung làm rõ những mâu thuẫn trong vụ án giết người xảy ra từ 40 năm trước ở Hà Nội.

Ngày 17-9, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử bị cáo Lý Quang Hòa (SN 1958, trú tại Hà Nội) về tội giết người. Vụ án xảy ra cách đây 40 năm.

Thêm một lần nữa, sau khi xét hỏi và nghe tranh luận, HĐXX quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.

Vụ án giết người xảy ra từ 40 năm trước. Ảnh: PLO

Từ mâu thuẫn mua bán cá

Theo cáo buộc, chiều ngày 26-11-1985, tại khu vực chợ Xanh Dịch Vọng, huyện Từ Liêm (cũ), Hà Nội, giữa ông Nguyễn Đình Thái và Lê Xuân Lập (khi đó là học viên trường Tuyên huấn Trung ương) với bà Chu Kim Thúy (người bán cá) đã xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau, đánh nhau giữa 2 bên.

Khi đó, bị cáo Lý Quang Hòa đang dọn hàng cho mẹ ở gần đó đã xông vào can ngăn. Ông Hòa đã đánh ông Thái và ông Lập. Bị đánh, ông Thái về trường Tuyên huấn Trung ương ở gần đó gọi bạn học (trong đó có ông Trần Nam Trung) ra.

Cả nhóm đập phá hàng trong chợ và làm mẹ của ông Hòa bị thương. Ông Thái xông vào đánh bị cáo Hòa và cùng một số học viên đuổi đánh. Ông Hòa chạy về nhà thì nhóm học viên cũng đuổi theo.

Về đến nhà, ông Hòa lấy thanh gỗ có gắn chân ghế và cùng em trai là ông Lý Quang Minh đánh nhau với nhóm học viên trường Tuyên huấn.

Theo cáo trạng, trong khi đánh nhau, ông Hòa cầm chân ghế khua vào đám đông và đánh trúng đầu ông Trần Nam Trung. Sau đó, ông Trung được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó do bị thương vùng đầu, sập hộp sọ...

Sau khi xảy ra vụ việc, ông Hòa bỏ trốn, sống ở nhiều nơi và bị truy nã. Ngày 1-8-2024, ông Hòa đến cơ quan công an đầu thú.

Đề nghị 9-10 năm tù

Tại phiên tòa, theo VKS, sau khi xảy ra vụ đánh nhau, ông Trần Nam Trung bị tử vong, tối ngày 26-11-1985 nhóm học viên trường Tuyên huấn quay lại nhà bị cáo đốt nhà.

Tại phiên tòa, ông Lý Quang Minh cho biết, sau khi vụ ẩu đả xảy ra, nhóm học viên trường Tuyên Huấn quay lại đốt nhà ông. Ngôi nhà bị cháy sạch và người nhà ông Minh phải đi nơi khác tá túc.

Riêng ông Minh ở lại ngôi nhà bị cháy và mất một năm sau mới có thể sửa sang lại ngôi nhà để tiếp tục sinh sống.

Đối với hành vi đốt nhà, hủy hoại tài sản nói trên, đại diện VKS cho hay, thời điểm đó, Phòng Cảnh sát điều tra xét hỏi- Công an Hà Nội đã khám nghiệm hiện trường, xác định thiệt hại tài sản và cùng ngày 26-11-1985 đã khởi tố vụ án Cố ý hủy hoại tài sản riêng của công dân.

Đến nay xác định vụ án đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự nên không đề cập xử lý.

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện VKS giữ nguyên quan điểm truy tố và cho rằng, tại CQĐT bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Đại diện VKS công bố lời khai của một số nhân chứng cho hay đã nhìn thấy bị cáo đánh nạn nhân. Tuy nhiên, xét đến phần lỗi của nhóm học viên và cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Hòa mức án 9- 10 năm tù về tội Giết người.

Nhiều mâu thuẫn chưa được đối chất, làm rõ

Bào chữa cho bị cáo Hòa, luật sư cho rằng hồ sơ vụ án có nhiều mâu thuẫn. Tại phiên tòa, gia đình ông Trung xác nhận ông Trung là công an. Nhưng hồ sơ cử đi học lại cho thấy ông Trung không phải công an.

Những người tham gia đánh nhau xác nhận ông Trung là học viên khóa 5 Trường tuyên huấn Trung ương nhưng hồ sơ của trường cho thấy ông Trung là học viên khóa 3. Tại thời điểm xảy ra đánh nhau, ông Trung đã tốt nghiệp hơn 1 năm.

Luật sư cho rằng các lời khai này có dấu hiệu gian dối và nhóm học viên cũng có lời khai mâu thuẫn về hành vi của ông Trung.

Do vậy, luật sư đã đề nghị đối chất từ phiên tòa trước (diễn ra vào tháng 5-2025) nhưng đến phiên tòa này, những học viên này vẫn không được triệu tập để đối chất.

Trong hồ sơ vụ án không có bệnh án của ông Trung. Các bút lục về lời khai của y, bác sỹ trực tiếp điều trị và mổ cho nạn nhân trong hơn 10 ngày mà ông Trung điều trị và cấp cứu chưa có.

Hồ sơ vụ án có 2 bản kết luận giám định pháp lý cùng số. Một bản không có chữ ký và giống bản “nháp”. Một bản khác không phải tên bị hại Trần Nam Trung và có sự sửa chữa bằng bút mực và xác định vật tác động là “cán cào lúa”

Theo luật sư, kết luận trên đều sử dụng căn cứ là “bệnh án”. Vậy bệnh án của nạn nhân đang ở đâu? Các bản ảnh, biên bản khám nghiệm tử thi chi tiết là căn cứ để ban hành Bản kết luận giám định pháp y đang ở đâu?

Luật sư cũng đặt câu hỏi về việc, vụ cố ý hủy hoại tài sản, đốt nhà bị cáo đã khởi tố vụ án nhưng lại chưa hề khởi tố bị can nào vào năm 1985. Dù vậy cũng không hề có quyết định đình chỉ vụ án.

Sau khi xem xét, thẩm phán chủ tọa phiên tòa một lần nữa quyết định trả hồ sơ, yêu cầu làm rõ một số nội dung còn mâu thuẫn giữa lời khai của bị cáo Hòa với người làm chứng, điều tra làm rõ về các hành vi của bị cáo Hòa thực hiện; của các học viên, tài liệu liên quan điều trị, tử vong của nạn nhân Trần Nam Trung…