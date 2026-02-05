Bị lừa 500 triệu đồng tiền 'chạy án' vì muốn giúp bạn thoát tội 05/02/2026 16:49

(PLO)- Hai bị cáo người Hàn Quốc đã thuê căn hộ để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy rồi bị lừa 500 triệu đồng tiền "chạy án" vì muốn giúp đồng hương.

Ngày 5-2, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Lee Donghoun (44 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) 7 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý và tội đưa hối lộ.

Bị cáo Lee Cheoljun (38 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) bị phạt 2 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, bị cáo Trần Quỳnh Như (25 tuổi, ngụ Gia Lai) bị phạt 6 năm tù về tội đưa hối lộ.

Bị cáo Nguyễn Thành Trung (44 tuổi, ngụ TP.HCM) bị phạt 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: NGUYỄN THẮNG

Theo cáo trạng, Lee Donghoun và Lee Cheoljun có quen biết với nhau. Trần Quỳnh Như là bạn gái của Houn.

Lúc 12 giờ ngày 15-12-2024, sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, Jun đến căn hộ gặp Houn để nhờ thuê phòng cho Jun và rủ Houn sử dụng ma tuý. Houn đã thuê căn hộ và mang theo 1 gói Ketamin và 1 viên ma tuý (dạng thuốc lắc), loại MDMA, Diazepam đến để sử dụng cùng Jun.

Sau khi sử dụng ma tuý, Jun đã có hành vi làm mất an ninh trật tự tại căn hộ nên người thuê căn hộ đã đến cơ quan công an trình báo.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khám xét khẩn cấp căn hộ và thu giữ 1 gói nylon dính Ketamin ở dạng vết, 0,0560 gam Ketamine và 1 viên ma tuý dạng thuốc lắc có khối lượng 0,4764 gam MDMA, Diazepam...

Khi biết Jun bị công an xác minh làm rõ về hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý và làm mất an ninh trật tự tại căn hộ, Houn và Như đã bàn bạc, thống nhất tìm người giúp cho Jun không bị điều tra, truy tố mà chỉ bị xử lý hành chính.

Thông qua một người bạn chưa rõ lai lịch, Như liên hệ cho Nguyễn Thành Trung. Dù Trung không có nghề nghiệp ổn định, không quen biết ai có thẩm quyền và cũng không có khả năng thực hiện nhưng để chiếm đoạt tiền của Như, Trung đã nói dối sẽ thực hiện được với số tiền 500 triệu đồng.

Đến tới ngày 17-12-2024, Như cùng Houn mang theo 500 triệu đồng đến gặp Trung. Để Như và Houn tin tưởng, Trung đã giả vờ gọi điện thoại cho người tên Cường, rồi mở loa ngoài điện thoại di động cho cả hai nghe nhằm để thấy Trung đang thực hiện công việc.

Như và Houn đã giao 500 triệu đồng cho Trung. Sau đó, Như nhiều lần gọi điện thoại hỏi Trung về kết quả giải quyết, nên vào lúc 12 giờ ngày 18-12-2024, Trung gọi điện thoại báo cho Như là không thực hiện được. Số tiền trên đã bị công an giữ, Trung nói sẽ lấy lại 450 triệu đồng cho Như, còn 50 triệu đồng Trung đã chi phí cho công an.

Sau đó cùng ngày 18-12-2024, Trung gặp Như để trả lại số tiền 450 triệu đồng cho Như.

Đến ngày 21-12-2024, Như và Houn bị công an phát hiện và thu giữ số tiền 450 triệu đồng như trên.