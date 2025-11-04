VKS đề nghị mức án với nhóm bị cáo nước ngoài tổ chức đánh bạc tại King Club 04/11/2025 16:49

(PLO)- Trong vụ đánh bạc tại King Club, xét tính chất, mức độ hành vi của các bị cáo, VKS đề nghị HĐXX áp dụng hình phạt tiền, cho hưởng án treo hoặc xử phạt tù.

Chiều 4-11, đại diện VKS đã đề nghị mức án đối với 141 bị cáo trong vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc tại King Club, tầng 1 khách sạn Pullman.

VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt 5 bị cáo về tội tổ chức đánh bạc, mức án từ 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 5 năm tù.

Trong đó, bị cáo Cho Choon Keun bị đề nghị mức án 4 năm 6 tháng đến 5 năm tù, bị cáo Choi Jin Book bị đề nghị mức án 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù, bị cáo Shim Hawn Hee bị đề nghị mức án 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Phan Trường Giang (giám đốc chi nhánh Công ty Việt Hải Đăng) bị đề nghị mức án 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù. Bị cáo Nguyễn Đình Lâm (Phó Tổng giám đốc Công ty Việt Hải Đăng bị đề nghị mức án 30-36 tháng tù cho hưởng án treo.

Cả 5 bị cáo đều bị VKS đề nghị áp dụng hình phạt bổ sung 100 triệu đồng.

Bị cáo Cho Choon Keun (ngoài cùng bên trái) tại phiên tòa. Ảnh: HOÀNG HUY

Ngoài ra, xét tính chất, mức độ hành vi của các bị cáo, VKS đề nghị HĐXX áp dụng hình phạt tiền, cho hưởng án treo hoặc xử phạt tù.

Theo VKS, hành vi phạm tội của các bị cáo là rất nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm trật tự công cộng và an toàn xã hội. Các bị cáo đều là những người có đầy đủ năng lực điều khiển hành vi nhưng vì vụ lợi đã coi thường pháp luật nên đã tổ chức và tham gia đánh bạc mặc dù biết rõ hành vi này bị Nhà nước nghiêm cấm.

VKS nhấn mạnh, Nhà nước không cấm các trò chơi điện tử như một hình thức giải trí hợp pháp nhưng trò chơi điện tử có thưởng là trò chơi mà trong đó người chơi có thể đặt cược tiền thật hoặc các phần thưởng có giá trị vật chất là một hình thức đánh bạc là hành vi vi phạm pháp luật, bị Nhà nước nghiêm cấm đối với người Việt Nam.

Hành vi đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào, dù là trò chơi điện tử hay các phương tiện khác đều gây tác hại lớn xã hội, trật tự an toàn công cộng.

Đặc biệt trong vụ án này có những bị cáo là người có địa vị xã hội cao, có trình độ học vấn, hiểu biết và lẽ ra phải là tấm gương mẫu mực trong việc tuân thủ pháp luật bảo vệ lợi ích chung của xã hội nhưng lại tham gia đánh bạc, càng làm nặng độ nghiêm trọng của vụ án.

Vì vậy, cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội mà các bị cáo đã gây ra, nhằm nghiêm trị, giáo dục răn đe mạnh mẽ, góp phần phòng ngừa tội phạm và bảo vệ trật tự an toàn xã hội.

Vụ án này có sự tham gia của nhiều bị cáo, mỗi bị cáo giữ một vai trò khác nhau trong việc tổ chức và tham gia vào hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép.

Đối với nhóm bị cáo phạm tội tổ chức đánh bạc, Kim In Sung (đã xuất cảnh, không ở Việt Nam, đang bị truy nã) có vai trò chính trong vụ án là người chủ mưu cầm đầu hoạt động tổ chức đánh bạc trong thời gian dài với quy mô đặc biệt lớn và đã thu lợi bất chính đặc biệt lớn.

Ba bị cáo là quản lý casino người Hàn Quốc được Kim thuê và trả lương để thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành và giám sát thu, chi, xem xét và quyết định cho người Việt Nam và câu lạc bộ King Club, đánh bạc trái phép. Các bị cáo này tuy không hưởng lợi nhưng đều giữ vai trò chính trong vận hành hoạt động của câu lạc bộ hàng ngày, là đồng phạm giúp sức tích cực cho Kim In Sung.

Bị cáo Phan Trường Giang dù không phải là người đầu tiên tổ chức hoặc chỉ đạo nhưng đã tham gia điều hành hoạt động của casino. Bị cáo cũng là người trực tiếp nhận tiền của phía Kim In Sung trả cho chi nhánh công ty Việt Hải Đăng và trực tiếp ký các hợp đồng thuê nhân viên, chỉ đạo nhóm nhân viên người Việt Nam thực hiện các công việc hàng ngày để duy trì hoạt động của casino.

Với trách nhiệm là phó tổng giám đốc Công ty Việt Hải Đăng, bị cáo Nguyễn Đình Lâm biết rõ hoạt động hành vi tổ chức đánh bạc của Kim In Sung là trái phép nhưng vẫn tham gia vào việc quản lý điều hành và tạo điều kiện cho hoạt động của kinh doanh giúp tổ chức đánh bạc để thu lợi bất chính.