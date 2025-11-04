Vụ đánh bạc ngàn tỉ: VKS đề nghị phạt cựu phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng đến 4 năm 6 tháng tù 04/11/2025 15:41

(PLO)- Theo đại diện VKS, nhiều bị cáo trong đó có bị cáo Hồ Đại Dũng đánh bạc với số tiền hàng triệu USD, thể hiện mức độ vi phạm nghiêm trọng, nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc.

Chiều 4-11, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử 141 bị cáo trong vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc tại King Club, tầng 1 khách sạn Pullman.

HĐXX đã kết thúc phần xét hỏi và chuyển sang phần tranh luận. Trước khi tranh luận, đại diện VKS phát biểu quan điểm giải quyết vụ án.

Đại diện VKS đề nghị mức án 4 năm đến 4 năm 6 tháng đối với bị cáo Hồ Đại Dũng (cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ); đề nghị mức án 3 năm 6 tháng đến 4 năm đối với bị cáo Ngô Ngọc Đức (cựu bí thư Thành ủy Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình cũ).

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: HOÀNG HUY

Theo VKS, trong vụ án này, nhiều người tham gia đánh bạc với số tiền từ hàng triệu USD. Điều này không chỉ thể hiện mức độ vi phạm nghiêm trọng mà còn cho thấy hành vi đánh bạc trở thành một thói quen và diễn ra trong một thời gian dài.

Do đó, VKS cho rằng cần thiết phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc, cách ly khỏi xã hội một thời gian nhất định để cải tạo giáo dục và phòng ngừa chung.

Theo VKS, bị cáo Hồ Đại Dũng đã mở thẻ mới tên Mr Micheal từ ngày 6-6-2020. Từ ngày 4-2-2024 đến ngày 22-6-2024), bị cáo Hồ Đại Dũng đánh bạc 95 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là hơn 7 triệu USD.

Lần chơi nhiều nhất lên tới hơn 331.000 USD (tương đương 7,9 tỉ đồng), thua gần 759.270 USD (tương đương khoảng 18 tỉ đồng).

Ngay từ ngày đầu diễn ra phiên tòa, ông Dũng đã có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do sức khỏe yếu.

Trong phần xét hỏi, bị cáo Ngô Ngọc Đức (cựu bí thư Thành ủy Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình cũ) khai năm 2022 bị cáo được cử đi học ở Hà Nội. Có một lần bị cáo được bạn bè mời đi uống cà phê tại khách sạn Pullman. Bị cáo thấy có người ra người vào thì cũng vào chơi.

Khi mở thẻ xong, vì ở xa, bị cáo chỉ vào chơi 1-2 lần. Đến năm 2024, bị cáo nghỉ công tác thì mới chơi nhiều.

Ông Đức khai không nhớ tổng số lần chơi và thừa nhận các con số bị cáo buộc. Theo đó, Tháng 6-2022, bị cáo Ngô Ngọc Đức mở thẻ với tên “Mr Lucky one”. Từ tháng 2 đến tháng 6-2024, bị cáo đánh bạc 74 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền hơn 4,2 triệu USD.

Lần chơi nhiều nhất là hơn 229.000 USD, lần chơi ít nhất là 700 USD, thua hơn 284.000 USD.

Về số tiền mang đi đánh bạc, ông Đức nói mỗi lần chỉ mang đi 50-70 triệu đồng và chủ yếu chơi Slot, Roulette còn Baccarat ít chơi. “Sau này không có tiền thì bị cáo sử dụng voucher hoặc vay được tiền thì chơi, bị cáo vay tiền không phải trả lãi, vay anh em bạn bè, có vay người chơi cùng, có vay bên ngoài” - ông Đức nói.

Cựu bí thư thành ủy khai không rủ ai chơi cùng và sau khi làm việc với CQĐT mới biết hành vi của mình hoàn toàn sai trái và rất ăn năn về hành động của mình. Quá trình điều tra, ông Đức đã nộp 50 triệu đồng khắc phục hậu quả.

Vụ án có 136 bị cáo bị xét xử về tội đánh bạc. Họ đều là người Việt Nam, đều biết và nhận thức rõ các quy định của pháp luật cấm người Việt Nam đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng. Tuy nhiên, họ vẫn thực hiện hành vi đánh bạc.

Tổng số tiền cộng dồn mà các bị cáo trong vụ án sử dụng đánh bạc là hơn 100 triệu USD (tương đương hơn 2.500 tỉ đồng).