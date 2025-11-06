Ca sỹ Vũ Hà nói lời sau cùng trong vụ đánh bạc triệu đô tại King Club 06/11/2025 17:28

(PLO)- Nói lời sau cùng, ca sỹ Vũ Hà và các bị cáo trong vụ đánh bạc triệu đô tại King Club đều thừa nhận sai phạm, bày tỏ sự ăn năn hối hận và xin được hưởng chính sách khoan hồng.

Ngày 6-11, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử 141 bị cáo trong vụ án đánh bạc tại King Club, tầng 1 khách sạn Pullman.

HĐXX đã kết thúc phần tranh luận, chuyển sang phần nghị án. Trước khi nghị án, HĐXX nghe các bị cáo nói lời sau cùng.

14h ngày 12-11, HĐXX sẽ tuyên án.

Vụ án có 141 bị cáo. Ảnh: Hoàng Huy

Nhóm 5 bị cáo ở tội tổ chức đánh bạc đều bày tỏ sự ăn năn hối lỗi và trình bày những tình tiết giảm nhẹ và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội trở về với gia đình.

Bị cáo Shin Hawn Hee nói lời sau cùng trong nước mắt. Nữ bị cáo trình bày rằng bản thân đã sống ở Việt Nam 10 năm. Cuộc sống một mình rất cô đơn và buồn tủi. Vì sai lầm bị cáo đã bị tạm giam 17 tháng, bị cáo thấy rất hối hận và cảm thấy có lỗi với bố mình.

“Như nhiều người, bị cáo cũng có mong ước lấy chồng, lập gia đình nhưng bây giờ ước mơ này gần như không thể”- Shin Hawn Hee nói và mong HĐXX xem xét các tình tiết và giảm nhẹ hình phạt.

Shin Hawn Hee bị đề nghị mức án 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Choi Jin Book vừa trình bày vừa khóc, bị cáo nói rằng mẹ bị cáo bị ung thư, cuộc sống khó khăn. Trong hoàn cảnh khó khăn phải nuôi nhiều người, bị cáo không đủ dũng khí để viết đơn xin nghỉ việc và đã làm việc sai trái. Bị cáo rất ăn năn hối cải về hành vi của mình.

Ông Choi Jin Book bị VKS đề nghị mức án 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù.

Nhóm bị cáo ở tội đánh bạc cũng bày tỏ sự hối hận, trình bày hoàn cảnh khó khăn, hứa sẽ không bao giờ tái phạm đánh bạc và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt, xin HĐXX cho hưởng án treo để có cơ hội chăm sóc cha mẹ già, nuôi con nhỏ.

Bị cáo Nguyễn Minh Tuấn thừa nhận “vì ham chơi, bị cáo đã vi phạm pháp luật” và trình bày bản thân sắp 70 tuổi, hàng ngày hàng tháng phải chữa nhiều bệnh, xin HĐXX xem xét.

Bị cáo Nguyễn Thị Dung nói bản thân là mẹ đơn thân 3 con nhỏ, phải chăm sóc mẹ già tai biến nằm liệt giường, nếu bị cáo bị cách ly khỏi xã hội không ai nuôi con, chăm mẹ già. Bị cáo xin HĐXX cho bị cáo được quay về cải tạo tại địa phương.

Ca sỹ Vũ Hà tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Bị đề nghị mức án từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng vì hành vi đánh bạc 116 lần với tổng số tiền hơn 4,3 triệu USD, ca sỹ Nguyễn Thế Vũ nói rằng bị cáo rất ăn năn hối lỗi, xin HĐXX cho bị cáo được hưởng mức án để có thể tiếp tục điều trị bệnh tật.

Ông Vũ nói căn bệnh của bị cáo có thể diễn biến bất cứ lúc nào và ảnh hưởng đến tính mạng, ông mong HĐXX xem xét cho bị cáo có cơ hội tiếp tục chăm lo gia đình, giải quyết công ăn việc làm cho một số người.

Ngoài ông Vũ, vụ án còn một bị cáo là ca sỹ, đó là bị cáo Vũ Ngọc Hà (ca sỹ Vũ Hà). Nói lời sau cùng, ca sỹ Vũ Hà nói: “Qua một năm và thời gian xét xử, tôi nhận ra sai phạm, tôi rất hối hận. Tôi xin nhận bản luận tội của VKS. Tôi cám ơn HĐXX cho tôi hưởng chính sách khoan hồng và nhân văn của pháp luật”.

Nói lời sau cùng, bị cáo Ngô Ngọc Đức (cựu Bí thư thành ủy Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ) trình bày từ khi làm việc với CQĐT và trong thời gian tạm giam, bản thân bị cáo đã nhận thấy những sai lầm trong nhận thức.

“Bị cáo vô cùng hối hận và day dứt, bị cáo đã suy nghĩ đơn giản chưa đầy đủ. Hiện nay, gia đình người thân của bị cáo trong hoàn cảnh cảnh khó khăn, bản thân bị cáo đang phải đối mặt với bản án nghiêm khắc của pháp luật. Quan trọng hơn, danh dự của bản thân đã bị mất sau bao nhiêu năm cố gắng phấn đấu. Đây là điều bị cáo rất đau khổ hối hận.

Ông Ngô Ngọc Đức xin HĐXX, VKS xem xét các tình tiết giảm nhẹ và hoàn cảnh khó khăn cho ông hưởng hình phạt khoan hồng, nhân văn và tạo điều kiện cho bị cáo được làm tròn bổn phận làm con, làm cha trong gia đình.