Đồng Tháp: Bắt khẩn cấp người đàn ông chống nhà nước 27/02/2025 09:46

(PLO)- Đoàn Minh Tuân bị Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp bắt khẩn cấp vì làm, tàng trữ tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 27-2, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa bắt khẩn cấp Đoàn Minh Tuân (49 tuổi, ngụ huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cơ quan chức năng cũng khám xét khẩn cấp nơi ở của Tuân, thu giữ 1 điện thoại di động Samsung A12, 1 máy tính bảng và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Đoàn Minh Tuân bị bắt khẩn cấp vì làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: CA

Thông tin ban đầu, từ tháng 2-2024 đến nay, Tuân đã sử dụng Facebook cá nhân phát trực tiếp, đăng tải các bài viết, bình luận, chia sẻ những nội dung xuyên tạc, xúc phạm chính quyền nhân dân, xuyên tạc thành quả cách mạng, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo công an, Đoàn Minh Tuân có tư tưởng, quan điểm chống Đảng, Nhà nước, thể hiện thái độ bất hợp tác, ngoan cố, coi thường pháp luật; những lời nói, chia sẻ có nội dung chống đối chính quyền ngày càng gay gắt, thách thức, với tần suất hoạt động chống phá ngày càng tăng.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội của Tuân để xử lý theo quy định.