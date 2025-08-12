Đồng Tháp: Phát hiện hơn 5 tấn thịt, mỡ động vật không rõ nguồn gốc 12/08/2025 18:13

(PLO)- Công an Đồng Tháp kiểm tra 2 cơ sở ở xã Bình Phú, phát hiện hơn 5 tấn thịt, mỡ động vật và 8,5 tấn đường không rõ nguồn gốc.

Ngày 12-8, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết lực lượng chức năng vừa phát hiện hơn 5 tấn 5 tấn thịt, mỡ động vật và 8,5 tấn đường cát không rõ nguồn gốc.

Lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện hàng tấn mỡ động vật không rõ nguồn gốc.

Số hàng hoá không rõ nguồn gốc lực lượng chức năng phát hiện. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 10-8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, Công an xã Bình Phú kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh trên địa bàn xã Bình Phú.

Tại cơ sở do bà DTKC (35 tuổi, ngụ TP.HCM) làm chủ, lực lượng chức năng phát hiện 3.682 kg thịt, mỡ động vật các loại không có giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật khi vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh, không có hồ sơ, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện 8,5 tấn đường cát không có hồ sơ, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Cùng ngày, tổ công tác làm việc với hộ kinh doanh HK do ông NHK (51 tuổi, ngụ xã Bình Phú) làm chủ, phát hiện 1.750 kg thịt, mỡ động vật không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, hoạt động kiểm tra được triển khai nhằm thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh về cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng các cấp và các dịp kỷ niệm lớn.