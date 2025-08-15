Xây dựng Cao Lãnh trở thành đô thị trung tâm hiện đại của Đồng Tháp 15/08/2025 14:28

(PLO)- Đảng bộ phường Cao Lãnh nhiệm kì 2025-2030 đặt mục tiêu khai thác thế mạnh đặc trưng để bứt phá, đưa phường Cao Lãnh phát triển toàn diện, giữ vai trò hạt nhân trong phát triển kinh tế - xã hội của vùng.

Ngày 14 và 15-8, Đảng bộ phường Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp Lê Quốc Phong dự và phát biểu chỉ đạo.

Báo cáo chính trị tại đại hội nêu rõ, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, triển khai nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05; phát triển đảng viên mới đạt chỉ tiêu; duy trì mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng viên giúp dân thoát nghèo”; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ...

Đại hội đại biểu phường Cao Lãnh lần I nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: HD

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Cao Lãnh đặt mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; xây dựng chính quyền năng động, chuyên nghiệp, phục vụ Nhân dân. Phát triển đô thị, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp đô thị gắn với du lịch nông nghiệp, sinh thái, chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng, giáo dục. Cải thiện trình độ dân trí, đời sống văn hóa, sức khỏe thể chất và tinh thần của Nhân dân.

Khai thác thế mạnh đặc trưng để bứt phá, đưa phường Cao Lãnh phát triển toàn diện, giữ vai trò hạt nhân trong phát triển kinh tế - xã hội của vùng. Bảo đảm quốc phòng - an ninh, tạo nền tảng vững chắc phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng phường Cao Lãnh trở thành đô thị hiện đại, văn minh, đáng sống.

4 Nhiệm vụ đột phá Phát triển hạ tầng giao thông nội ô và kết nối liên vùng, tập trung các trục động lực phía Đông và hành lang ven sông Tiền, hình thành không gian phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch ven sông hiện đại. Xây dựng đô thị thông minh toàn diện, đi đầu về chuyển đổi số, phát triển chính quyền số - kinh tế số - xã hội số; đầu tư, nâng cấp hệ thống dữ liệu mở, nền tảng tích hợp, nhân rộng mô hình "Làng thông minh". Kêu gọi đầu tư phát triển các cụm, khu đô thị mới; khai thác hiệu quả mô hình đô thị ven sông, phát triển kinh tế đêm; đẩy mạnh phát triển các loại hình thương mại, dịch vụ hiện đại, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng. Phát triển du lịch cộng đồng, sinh thái, lễ hội - tâm linh, chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong ghi nhận những kết quả Đảng bộ phường đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời yêu cầu trong nhiệm kỳ mới tập trung thực hiện năm nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy tối đa lợi thế để phát triển kinh tế, xây dựng Cao Lãnh trở thành đô thị trung tâm hiện đại, đáng sống; lấy con người là trung tâm, giáo dục – đào tạo là động lực; bảo đảm an ninh trật tự; xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Cao Lãnh khóa mới.

Đặc biệt, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển dịch vụ – du lịch – thương mại, kinh tế đêm, khai thác hiệu quả không gian đô thị ven sông; phấn đấu có nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, tạo đột phá đóng góp vượt trội vào sự phát triển chung của Đồng Tháp.

Đại hội đã thông qua quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường Cao Lãnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 33 đồng chí. Trong đó, ông Nguyễn Hùng Tráng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cao Lãnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường, nhiệm kỳ 2025 - 2030.