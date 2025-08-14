Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao bắt cựu thẩm phán ở Đắk Lắk

Mới đây, Cơ quan Điều tra VKSND Tối Cao, đã bắt tạm giam ông Huỳnh Thành, cựu thẩm phán thuộc TAND khu vực 5, tỉnh Đắk Lắk.
Theo tìm hiểu, ông Thành bị bắt tạm giam để điều tra hành vi nhận hối lộ liên quan một vụ án xảy ra trên địa bàn.
Trước đó, ông Thành là thẩm phán, công tác tại TAND huyện Cư Kuin (cũ), nay là TAND khu vực 5 tỉnh Đắk Lắk. Cuối năm 2023, ông Thành bị tạm đình chỉ công tác. Trước khi bị bắt tạm giam, ông Thành đã nghỉ việc theo chế độ từ hồi tháng 7-2025.
Sau khi thực hiện bắt tạm giam ông Thành, ngày 12-8, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã thông báo, trao đổi nội dung vụ việc để TAND khu vực 5 tỉnh Đắk Lắk nắm.
Như PLO đã thông tin, năm 2023, một đương sự trong vụ kiện dân sự về tranh chấp đất đai do ông Huỳnh Thành trực tiếp xét xử tố cáo ông này sửa bản án. Sau đó, ông Huỳnh Thành bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ công tác điều tra.
Ngày 19-5-2023, TAND huyện Cư Kuin xử vụ án kiện đòi lại nhà và đất cho ở nhờ giữa nguyên đơn là bà Vũ Thị L. và bị đơn là bà Bùi Thị H. (cùng ngụ huyện Cư Kuin). Thẩm phán Huỳnh Thành được phân công xét xử vụ kiện này.
Dù phiên tòa kết thúc đã lâu nhưng TAND huyện Cư Kuin không tống đạt bản án cho nguyên đơn theo quy định. Đến ngày 6-7 (tức là 47 ngày kể từ ngày tòa xét xử), khi bà Lê Thị H (con gái bà L) đến gặp trực tiếp ông Huỳnh Thành thì mới được ông này giao bản án.
Khi đọc bản án, bà H. bất ngờ khi trong bản án có thêm nội dung tòa buộc gia đình phải trả hơn 200 triệu đồng cho bị đơn. Theo bà H, khi tuyên án không có nội dung này. Nội dung bản án khi tuyên án được gia đình bà H ghi âm.
Sau đó, bà H gửi đơn tố cáo ông Huỳnh Thành, gửi kèm các file ghi âm đến cơ quan chức năng, trong đó có Cơ quan điều tra VKSND Tối cao.