Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao bắt cựu thẩm phán ở Đắk Lắk 14/08/2025 12:51

(PLO)- Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao đã bắt tạm giam ông Huỳnh Thành, cựu thẩm phán TAND huyện Cư Kuin (cũ) để điều tra hành vi nhận hối lộ.

Mới đây, Cơ quan Điều tra VKSND Tối Cao, đã bắt tạm giam ông Huỳnh Thành, cựu thẩm phán thuộc TAND khu vực 5, tỉnh Đắk Lắk.

Trụ sở TAND huyện Cư Kuin (cũ). Ảnh tư liệu

Theo tìm hiểu, ông Thành bị bắt tạm giam để điều tra hành vi nhận hối lộ liên quan một vụ án xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, ông Thành là thẩm phán, công tác tại TAND huyện Cư Kuin (cũ), nay là TAND khu vực 5 tỉnh Đắk Lắk. Cuối năm 2023, ông Thành bị tạm đình chỉ công tác. Trước khi bị bắt tạm giam, ông Thành đã nghỉ việc theo chế độ từ hồi tháng 7-2025.

Sau khi thực hiện bắt tạm giam ông Thành, ngày 12-8, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã thông báo, trao đổi nội dung vụ việc để TAND khu vực 5 tỉnh Đắk Lắk nắm.

Như PLO đã thông tin, năm 2023, một đương sự trong vụ kiện dân sự về tranh chấp đất đai do ông Huỳnh Thành trực tiếp xét xử tố cáo ông này sửa bản án. Sau đó, ông Huỳnh Thành bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ công tác điều tra.