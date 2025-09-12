VKSND Tối cao truy tố 28 bị can trong vụ án xảy ra ở TAND Cấp cao tại Đà Nẵng 12/09/2025 16:01

(PLO)- VKSND Tối cao ban hành cáo trạng truy tố nhiều cựu thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên, luật sư... trong vụ án đưa, nhận, môi giới hối lộ xảy ra ở TAND Cấp cao tại Đà Nẵng.

Ngày 12-9, VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 28 bị can trong vụ án đưa, nhận, môi giới hối lộ xảy ra ở TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng).

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao làm việc tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 3-2022 đến tháng 5-2024, 28 bị can có hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 11,4 tỉ đồng, để giải quyết nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng có lợi cho người đưa hối lộ.

Trong số các bị can bị khởi tố, có 10 bị can nguyên là lãnh đạo, thẩm phán, công chức TAND Cấp cao tại Đà Nẵng và TAND các địa phương; 3 bị can nguyên là kiểm sát viên; 2 bị can nguyên là chấp hành viên, công chức cơ quan thi hành án dân sự; 4 bị can là luật sư, nhân viên văn phòng luật sư; 9 bị can là các bị cáo, đương sự, người nhà bị cáo hoặc đương sự.

Cụ thể, cáo trạng truy tố 5 bị can, là cựu kiểm sát viên, cựu thẩm phán tòa án ở Đắk Lắk và Đà Nẵng tội nhận hối lộ, gồm:

Phạm Việt Cường (51 tuổi) cựu thẩm phán, phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng; Phạm Tấn Hoàng (59 tuổi), cựu phó chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng.

Nguyễn Tấn Đức (54 tuổi), cựu thẩm phán, cựu chánh tòa Tòa Hình sự TAND tỉnh Đắk Lắk; Vũ Văn Tú (51 tuổi), cựu thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk.

Lê Phước Thạnh (57 tuổi), cựu kiểm sát viên cao cấp, cựu phó viện trưởng Viện Kiểm sát án hành chính kinh doanh thương mại, VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng. Ngoài ra, bị can Thạnh còn bị truy tố thêm tội môi giới hối lộ.

Những bị can là cựu kiểm sát viên, cựu chấp hành viên, cựu thẩm phán… bị truy tố về tội môi giới hối lộ, gồm:

Nguyễn Thị Nga (43 tuổi), cựu phó trưởng Phòng giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng.

Nguyễn Huy Cẩn (40 tuổi), cựu thẩm phán, cựu phó chánh tòa Tòa Dân sự TAND tỉnh Vĩnh Phúc cũ (nay là TAND tỉnh Phú Thọ).

Nguyễn Thị Minh Phương (44 tuổi), cựu thư ký, cựu trưởng Phòng hành chính tư pháp (thuộc TAND Cấp cao tại Đà Nẵng).

Trịnh Ninh Bình (48 tuổi), cựu thẩm tra viên, cựu trưởng Phòng giám đốc kiểm tra I, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng.

Nguyễn Hữu Thanh (40 tuổi), cựu kiểm sát viên, cựu phó trưởng Phòng 2, VKSND tỉnh Đắk Lắk.

Tô Thành Trung (49 tuổi), cựu chấp hành viên, Chi cục THADS TP Buôn Ma Thuột cũ, tỉnh Đắk Lắk (nay là Phòng THADS Khu vực 1 - Đắk Lắk).

Ngô Văn Nam (46 tuổi), cựu thẩm phán TAND TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cũ (nay là TAND Khu vực 1 - TP Huế).

Bùi Thị Phương (43 tuổi), cựu thư ký thuộc Chi cục THADS huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị (nay là Phòng THADS Khu vực 8 - Quảng Trị).

Nguyễn Ngọc Anh (40 tuổi), luật sư, thuộc Công ty TNHH Anh Huy Luật. Nguyễn Đình Bảo (39 tuổi), cựu trưởng Văn phòng Luật sư Đình Bảo (Đắk Lắk).

Phạm Thanh Cường (51 tuổi, Đắk Lắk), giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Hoàng Hà.

Đỗ Đăng Thủy (39 tuổi), lái xe thuộc VKSND huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk (nay là VKSND Khu vực 2 - Đắk Lắk).

Nhiều bị can khác là lao động tự do, bị đề nghị truy tố tội môi giới hối lộ, gồm: Dương Quốc Thi (43 tuổi, TP Đà Nẵng), Trần Văn Lợi (53 tuổi, TP Đà Nẵng), Võ Trường Giang (33 tuổi, Đắk Lắk),Hoàng Thị Sung (59 tuổi, Đắk Lắk).

TAND tỉnh Đắk Lắk, nơi có 3 cựu thẩm phán bị bắt để điều tra. Ảnh: TT

Những bị can bị truy tố tội đưa hối lộ, gồm: Nguyễn Xuân Hưng (46 tuổi), cựu chánh án TAND huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai (nay là TAND Khu vực 10 - Gia Lai).

Dương Anh Sơn (51 tuổi, Hà Nội), cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn vật tư Nông nghiệp Khánh Hòa.

Hoàng Kiến An (53 tuổi), luật sư, giám đốc Công ty luật TNHH Hoàng Xuân Thiết và Cộng sự (TP Huế).

Nguyễn Tiến Dũng (43 tuổi, Đắk Lắk), Trần Thị Thu Huyền (35 tuổi, Ninh Bình), Nguyễn Tiến Vy (40 tuổi, Đắk Lắk), Nguyễn Thị Thu Hà (45 tuổi, Lào Cai), là những lao động tự do, bị truy tố tội đưa hối lộ.

Như PLO đã thông tin, hồi tháng 8-2025, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã ban hành bản kết luận điều tra vụ án hình sự, đề nghị truy tố 28 bị can trong vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ và môi giới hối lộ, xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng (cũ).

Trong số các bị can bị đề nghị truy tố, có nhiều người là cựu thẩm phán TAND Cấp cao tại Đà Nẵng và TAND tỉnh Đắk Lắk... Ngoài ra, có nhiều cựu kiểm sát viên, cựu chấp hành viên, cựu luật sư ở nhiều tỉnh thành bị đề nghị truy tố.