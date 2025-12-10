Bắt Tổng Giám đốc 'dỏm' yêu cầu chi hoa hồng để được nhận thầu thi công dự án 10/12/2025 21:28

(PLO)- Bị can giới thiệu mình là Tổng Giám đốc doanh nghiệp, có quyền giao thầu rồi cho người tiếp cận các doanh nghiệp, yêu cầu chi hoa hồng để được nhận làm dự án, qua đó lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Ngày 10-12, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự đã bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Điệp (42 tuổi, ngụ phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Điệp tự xưng là tổng giám đốc, cho người tiếp cận doanh nghiệp muốn thi công chi hoa hồng để được nhận thầu. Ảnh: CA

Trước đó, tháng 11-2024, Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp nhận tố giác tội phạm của ông LVH (ngụ phường An Khê, TP Đà Nẵng) và ông TĐT (ngụ tỉnh Quảng Trị) về việc bị một nhóm người lừa đảo chiếm đoạt chiếm đoạt tài sản số tiền hơn 1,8 tỉ đồng thông qua môi giới một gói thầu xây dựng dự án khu nhà xưởng và văn phòng Trung Khởi tại Khu công nghiệp Quán Ngang, tỉnh Quảng Trị.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Điệp đã sử dụng thủ đoạn gian dối, mạo nhận chức vụ, tự ý ký hợp đồng, khiến các doanh nghiệp tin tưởng nộp tiền “trích thưởng” hợp đồng.

Cụ thể, từ tháng 7-2021, khi các doanh nghiệp đang xúc tiến mua lại dự án, Điệp đã nắm bắt thông tin. Điệp tự giới thiệu mình là Tổng giám đốc Công ty Pacific Group, có quyền đại diện ký kết và giao thầu.

Sau đó, Điệp thông qua người khác tiếp cận các doanh nghiệp đang có nhu cầu thi công, yêu cầu chi “hoa hồng” để được nhận thầu.

Tin tưởng vào lời giới thiệu và các hợp đồng Điệp tự ý ký kết, ông H. và ông T. đã chuyển tổng cộng 1,85 tỉ đồng để bảo đảm việc nhận thầu. Nhưng sau đó các ông phát hiện ra toàn bộ hợp đồng đều không có giá trị pháp lý.

Trong số tiền này, Điệp trực tiếp chiếm đoạt hơn 1,1 tỉ đồng, phần còn lại nhóm môi giới chia nhau.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.