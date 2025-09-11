An ninh trật tự

Xe máy va chạm xe chở phạm nhân, 1 người tử vong

(PLO)- Xe máy va chạm xe chở phạm nhân trên quốc lộ 53, người phụ nữ 47 tuổi tử vong tại chỗ, Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra nguyên nhân.
Ngày 11-9, Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 40 cùng ngày, bà TTN (47 tuổi, ngụ phường Long Đức, Vĩnh Long) điều khiển xe máy biển số 84B1-766.04 lưu thông trên quốc lộ 53, hướng từ xã Trung Ngãi đi xã Hiếu Phụng

xe chở phạm nhân
Hiện trường vụ tai nạn giữa xe máy và xe chở phạm nhân.
xe-cho-pham-nhan-1.jpg
Vụ tai nạn khiến giao thông trên tuyến bị ùn tắc.

Khi đến đoạn thuộc ấp Bình Thành, xã Trung Thành, xe máy của bà N va chạm với xe cảnh sát (loại xe chở phạm nhân) do tài xế PTT (37 tuổi, ngụ Vĩnh Long) điều khiển chạy chiều ngược lại.

Vụ tai nạn khiến bà N tử vong tại chỗ, xe chở phạm nhân lao vào lề đường.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng CSGT cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời khai nhân chứng và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

HẢI DƯƠNG
