Xúc động ngày trở về của 552 phạm nhân từ Trại giam Z30D 01/09/2025 11:59

Sáng 1-9, tại Trại giam Thủ Đức (Z30D), Bộ Công an tại xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng, không khí rộn ràng của một ngày đặc biệt đã lan tỏa từ sáng sớm. Hàng trăm phạm nhân, sau những tháng ngày cải tạo tốt đã được trao cơ hội trở về với vòng tay gia đình, bắt đầu một chương mới của đời mình.

Văn nghệ chúc mừng những phạm nhân được đặc xá trở về với gia đình. Ảnh: NT

Theo Quyết định số 1693/QĐ-CTN của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, có 13.915 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù được đặc xá đợt này. Trong đó, Trại giam Z30D có 552 phạm nhân gồm 411 phạm nhân nam và 141 phạm nhân nữ được đặc xá.

Trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân. Ảnh: PN

Trong số các phạm nhân được đặc xá lần này có 28 phạm nhân người nước ngoài gồm 12 quốc tịch (25 nam, 3 nữ). Đối với các phạm nhân là người nước ngoài được đặc xá, Trại giam Z30D sẽ hỗ trợ đưa đến nơi có đại diện thân nhân, lãnh sự quán các nước để thực hiện các thủ tục tiếp theo để họ trở về với gia đình.

Niềm vui không chỉ của những người được trở về, mà còn của những người ở lại, họ tin rằng, một ngày không xa, nỗ lực cải tạo sẽ giúp họ chạm tới tự do để trở về với gia đình, cộng đồng.

Các phạm nhân chờ công bố quyết định đặc xá. Ảnh: VT

Trại giam Thủ Đức, Z30D là một trong những trại có quy mô lớn nhất trong hệ thống trại giam của Việt Nam với trên 10.000 phạm nhân. Nhiều năm qua, Trại giam Thủ Đức đã đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và đề nghị đặc xá cho hàng ngàn phạm nhân có quá trình cải tạo tiến bộ.

Ngày từ sáng sớm 1-9, hàng trăm người thân của các phạm nhân đến từ TP.HCM, Đồng Nai, Khánh Hòa… đã có mặt trước cổng Trại giam Z30D chờ đón người thân trở về với gia đình.

Xe chở những phạm nhân được khoan hồng ra cổng trại giam. Ảnh: PĐ

Khi xe của Trại giam Z30D đưa các phạm nhân được đặc xá ra cổng, nhiều người thân đã xúc động ôm chầm, chúc mừng người thân của mình được trở về. Nhiều phạm nhân đã bật khóc khi được gặp lại người thân, giây phút được về đoàn tụ với gia đình. Có những cái ôm run rẩy, những lời hứa thầm thì trong nước mắt và các phạm nhân đều khẳng định sẽ sớm hòa nhập cuộc sống cộng đồng, phấn đấu đi theo con đường lương thiện, tránh xa con đường đã một thời lầm lỡ.

Theo Phó Giám thị Trại giam Z30D Nguyễn Xuân Đạt, việc xét duyệt đặc xá được thực hiện nghiêm túc, minh bạch, chỉ dành cho những phạm nhân thật sự tiến bộ.

Người thân vui mừng chào đón các phạm nhân trở về với gia đình. Ảnh: PĐ

“Điều này một lần nữa khẳng định truyền thống nhân đạo của dân tộc và chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước, nơi lầm lỗi được tha thứ khi trái tim biết hướng thiện. Từ hôm nay, 552 con người sẽ bước vào một hành trình mới, nơi những lỗi lầm cũ nằm lại phía sau, và phía trước là bình minh của niềm tin, của cuộc đời được làm lại từ đầu”, Phó Giám thị Trại giam Z30D chia sẻ.