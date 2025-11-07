Công an cứu 3 người mắc kẹt trong ngôi nhà cháy 07/11/2025 10:13

(PLO)- Công an dùng thang lên tầng 3, lần lượt tìm cách đưa 3 người xuống, thoát nạn trong vụ cháy nhà lúc rạng sáng.

Sáng 7-11, thông tin từ công an TP Hải Phòng cho biết Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 1 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) vừa kịp thời cứu 3 người mắc kẹt trong một vụ cháy nhà dân ở phường Lê Chân.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 5 giờ 42 phút sáng nay, 7-11, tại nhà dân đường Miếu Hai Xã, phường Lê Chân.

Ngay khi nhận được tin báo cháy, chỉ sau 5 phút, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1 khẩn trương điều động 2 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường.

Lực lượng phòng cháy đưa cháu DGB xuống từ tầng 3 bằng thang. Ảnh: CAHP

Qua trinh sát, lực lượng chức năng xác định có 3 người bị mắc kẹt tại tầng 3, nơi đang bị lửa và khói uy hiếp nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1 nhanh chóng triển khai phương án tiếp cận, sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân đưa 2 người thoát ra bằng cầu thang bộ và 1 người qua thang chữa cháy bên ngoài.

Đồng thời, Đội triển khai quyết liệt công tác dập lửa, khống chế hoàn toàn vào lúc 5 giờ 55 phút cùng ngày.

Ba nạn nhân được cứu an toàn là cháu DGB (5 tuổi), bà NTH (77 tuổi) và bà PTP (56 tuổi).

Về tài sản, lực lượng chức năng đã ngăn chặn kịp thời nguy cơ cháy lan sang tầng 2 và các khu vực khác của ngôi nhà 6 tầng. Một số vật dụng gia đình bị thiệt hại.

Cơ quan chức năng đang tiến hành thống kê, xác định thiệt hại ban đầu và điều tra nguyên nhân vụ cháy.