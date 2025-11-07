Dùng ô tô đi trộm chó thì bị công an phát hiện vây bắt 07/11/2025 09:49

(PLO)- Bị công an truy đuổi, nhóm trộm chó bỏ ô tô cùng nhiều dụng cụ để thoát thân.

Ngày 7-11, Công an xã Minh Thạnh, TP.HCM vẫn đang tiếp tục điều tra vụ trộm chó xảy ra vào rạng sáng cùng ngày.

Nhóm trộm chó bỏ xe ô tô bỏ chạy thoát thân.

Thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, Công an xã Minh Thạnh phát hiện một nhóm người đi trên ô tô đang dùng súng bắn điện trộm chó của người dân.

Ngay lập tức, Công an xã Minh Thạnh phối hợp với Công an các địa phương giáp ranh và các đơn vị khác đã tiến hành chốt chặn các ngả đường để vây bắt nhóm trộm chó này.

Khi phát hiện lực lượng công an, nhóm trộm chó lái xe tăng ga bỏ chạy. Khi đến đoạn đường giáp ranh tỉnh Đồng Nai (Bình Phước cũ), thì chiếc xe ô tô lao xuống một mương nước.

Bốn con chó và nhiều dụng cụ dùng để trộm chó thu giữ trên xe ô tô.

Sau đó, nhóm trộm chó đã tung cửa bỏ chạy. Do đêm tối, khu vực vắng người và nhiều rừng cây nên nhóm trộm chó đã nhanh chân tẩu thoát.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ một chiếc ô tô, bốn con chó và nhiều dụng cụ dùng để trộm chó như: súng bắn điện, bình xịt hơi cay, băng keo, các mảnh thép (dùng để thả xuống đường tránh sự truy đuổi), nhiều biển số xe, bột ớt…