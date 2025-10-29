Bắt 3 kẻ trộm chó, thu giữ 24 con chó đã chết 29/10/2025 18:27

(PLO)- Công an xã An Long, tỉnh Đồng Tháp bắt giữ 3 thanh niên trộm chó cùng tang vật là 24 con chó đã chết khi đi tuần tra phòng chống tội phạm trên địa bàn.

Ngày 29-10, Công an tỉnh đồng Tháp cho biết Công an xã An Long vừa phát hiện bắt giữ 3 thanh niên trộm chó trên nhiều địa bàn xã, phường.

Các nghi phạm gồm Lê Minh Hùng (30 tuổi), Nguyễn Thành Công (20 tuổi) và Nguyễn Văn Nhi (27 tuổi).

Trước đó, khoảng 2 giờ 50 ngày 28-10, trong lúc tuần tra kiểm soát phòng, chống tội phạm, khi đến khu vực bến đò An Long – Tân Quới thuộc ấp Phú Thọ, tổ công tác Công an xã An Long phát hiện 4 người điều khiển hai xe máy hiệu Exciter, trên xe chở bốn bọc nilon màu đen có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

3 thanh niên trộm chó bị bắt quả tang cùng 24 con chó đã chết. Ảnh: CA

Thấy lực lượng Công an, nhóm này bỏ chạy. Tổ công tác kịp thời truy đuổi, khống chế, bắt giữ 3 người, một người trốn thoát.

Kiểm tra tại chỗ, Công an phát hiện trong bốn bọc nilon có 24 con chó đã chết (tổng trọng lượng 325 kg). Ngoài ra, trên người 3 thanh niên còn có nhiều dụng cụ dùng vào việc trộm chó như súng bắn chĩa tự chế, chĩa nối dây điện, bộ kích điện, pin, dây điện và bình xịt hơi cay.

Cả 3 khai nhận đã lợi dụng đêm khuya để trộm chó của người dân trên các tuyến đường nông thôn ở nhiều xã, phường khác nhau ở Đồng Tháp như: Xã Bình Thành, xã Bình Tấn, xã Phú Cường, xã Tam Nông, xã Tràm Chim, xã An Hòa, phường An Bình

Vụ việc đang được Công an xã An Long tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định pháp luật