Thanh niên mang theo 3 khẩu súng khi đi trộm chó 10/10/2025 17:03

(PLO)- Lúc bị bắt, thanh niên ở Khánh Hòa khai mang theo súng để bắn và trộm chó.

Ngày 10-10, Công an xã Phước Hậu, tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị này đang tạm giữ Điền Hòa Tâm (22 tuổi, ngụ địa phương này) để điều tra về hành vi tàng trữ, sử dụng súng trái phép.

Nghi phạm Điền Hòa Tâm. Ảnh: AB

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 ngày 8-10, Công an xã Phước Hậu nhận tin báo của người dân có người nghi vấn sử dụng súng ở khu vực thôn Ninh Quý 3, nên triển khai lực lượng xuống hiện trường.

Hai trong ba khẩu súng Tâm mang theo để trộm chó. Ảnh: AB

Khoảng 30 phút sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an xã Phước Hậu đã bắt giữ được Điền Hòa Tâm. Khám xét tại chỗ, công an thu giữ ba khẩu súng, 10 viên đạn, hai dao tự chế.

Điền Hòa Tâm khai dùng súng bắn đạn chì để đi bắn và trộm chó trên địa bàn xã.