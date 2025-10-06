Nẹt pô khiêu khích công an, 2 thiếu niên bị xử lý 06/10/2025 23:19

Ngày 6-10, Công an phường Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa, cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định với hai thanh niên thực hiện các hành vi khiêu khích lực lượng chức năng.

Hai thiếu niên khiêu khích công an bị xử lý. Ảnh: MT

Theo cảnh sát, thời gian qua, lực lượng chức năng nhận nhiều tin báo, trong khoảng thời gian 19-20 giờ, thường xuất hiện một số thanh niên chạy xe máy không biển số, nẹt pô, hò hét trước trụ sở Công an phường Ninh Chử và thực hiện các hành vi khiêu khích lực lượng chức năng.

Gần nhất, khoảng 20 giờ ngày 3-10, có hai thanh niên chạy xe máy, nẹt pô, lạng lách ở đoạn đường trước trụ sở Công an phường Ninh Chử. Sau đó, cả hai di chuyển sang tuyến đường khác, thấy lực lượng công an đang tuần tra thì tiếp tục khiêu khích rồi bỏ chạy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Ninh Chử xác định hai thanh niên thực hiện các hành vi trên là Nguyễn VH (15 tuổi, ngụ phường Ninh Chử) và Nguyễn VTĐ (ngụ xã Ninh Hải). Xe máy do hai thanh niên sử dụng có biển số tỉnh Lâm Đồng, nhưng đã tháo ra để tránh bị phát hiện.

Lãnh đạo Công an phường Ninh Chử đề nghị phụ huynh quan tâm, giáo dục con em mình trong việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, chủ phương tiện được yêu cầu tuyệt đối không giao xe cho người chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe.