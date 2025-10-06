Cháy showroom Yến Sào ở Nha Trang 06/10/2025 15:25

(PLO)- Khói bốc lên từ showroom Yến Sào Nha Trang đang sửa chữa ở Nha Trang, Khánh Hòa, rất may không ai bị thương.

Đến 15 giờ ngày 6-10, lực lượng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy- cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa đã khống chế được đám cháy tại showroom Yến Sào Nha Trang trên đường Phong Châu, phường Nam Nha Trang.

Khoảng hơn 13 giờ cùng ngày, người dân phát hiện khói bốc ra từ showroom Yến Sào Nha Trang nên hô hoán. Lúc này, nhiều công nhân đang thi công sửa chữa bên trong cùng người dân dập lửa nhưng bất thành. Ngay sau đó, khói đen bốc lên nghi ngút, lửa bao trùm cả showroom.

May mắn hỏa hoạn không có thiệt hại về người. Ảnh: XH

Lực lượng chữa cháy Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy - cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa điều động xe chữa cháy cùng các cán bộ, chiến sĩ đến dập lửa.

Đám cháy được khống chế sau đó, may mắn không có ai bị thương, nhiều tài sản trong showroom bị cháy rụi.

Theo cơ quan chức năng, thời điểm xảy ra vụ cháy, nhóm thợ thi công đang làm việc tại showroom thì phát hiện khói lửa bùng phát. Các công nhân cố gắng dập lửa bằng các phương tiện tại chỗ nhưng không thể khống chế được ngọn lửa. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.